Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Vocalista de Los Recoditos responde a denuncia de su esposa por supuesta violencia

La pareja lleva 12 años de casados, pero no se llevan del todo bien / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:01 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Rafael González niega las acusaciones y anuncia una pausa en su carrera mientras se esclarece el caso

El vocalista de Banda Los Recoditos, Rafael González, rompió el silencio luego de que su esposa Fernanda Redondo lo acusara públicamente de violencia de género y de haberla atacado con un arma blanca en su domicilio de Mazatlán, Sinaloa.

La polémica comenzó la noche del miércoles, cuando la mujer publicó un video en TikTok donde mostró heridas que, según su testimonio, fueron provocadas durante un episodio de violencia dentro de su hogar.

Rafael González fue señalado por su esposa por violencia física y psicológica / IG: @rafarecoditos

Las acusaciones contra el cantante

De acuerdo con el relato de Fernanda Redondo, durante los 12 años de relación con el cantante habría sufrido diversos episodios de agresión física y psicológica.

La denunciante aseguró que el incidente más reciente ocurrió cuando se negó a que se realizara una reunión en su casa, lo que habría provocado la reacción del músico.

“Me empezó a golpear, me enterró un cuchillo en la pierna solamente porque no quise que se hiciera una carne asada en la casa, porque ya las cosas estaban mal y, como él es alcohólico, no quería que se saliera de control nada. Entonces, él me agredió delante de mis hijos”.
Fernanda Redondo hizo un video mostrando los golpes que portaba por el cuerpo / Especial

Redondo también explicó que, tras el altercado, el cantante abandonó el domicilio antes de que llegara la policía. Además denunció que se llevó sus pertenencias personales.

“Le hablé a la policía porque se llevó todas mis identificaciones, tarjetas, todo, y no tenía ningún peso. Marqué para que me pudieran llevar a la Procuraduría para poner la demanda. Me dijeron que no, que yo tenía que ir mañana a las ocho de la mañana”.

La respuesta de Rafael González

Ante las acusaciones, Rafael González difundió un mensaje en su cuenta de Instagram, donde rechazó las versiones en su contra y aseguró que se trata de una difamación.

El cantante afirma que hará una pausa en su carrera tras las acusaciones en su contra / Especial

“El día de hoy quiero dirigirme a todos ustedes con mucho respeto y sobre todo con mucho cariño, y comentarles que estos días han sido muy difíciles al ser difamado de ser una persona violenta”.

El cantante señaló que el caso ya está siendo atendido por sus abogados y que confía en que las autoridades esclarezcan lo ocurrido: “Toda falsa información que se está diciendo de mi persona se aclarará en su momento”.

Además, informó que decidió pausar temporalmente su carrera musical mientras enfrenta el proceso legal.

“El día de hoy, y en común acuerdo con los directivos de la banda, por ser un tema personal, haré una pausa como cantante, ya que no acostumbro a ventilar ni mostrar mis asuntos personales con mis actividades profesionales. Decisión que he tomado para poder resolver de manera correcta este asunto, dentro del cual, repito, demostraré falsedad en los hechos de los cuales se me está acusando”.

l vocalista también agradeció a quienes lo han apoyado y defendió su reputación. “Quien realmente me conoce sabe el tipo de persona que soy y que sería incapaz de hacerle daño a una mujer. Confío que todo esto se va a aclarar”.

Finalmente, envió un mensaje directo a su esposa.

“Solo me resta desearle lo mejor a la persona que está pretendiendo hacerme daño en mi carrera profesional, esperando que Dios la bendiga y la haga recapacitar de lo injusto de su actuar”.

Banda Los Recoditos fija postura

Antes del posicionamiento del cantante, Banda Los Recoditos publicó un comunicado donde reiteró su postura de cero tolerancia ante la violencia y confirmó que González será suspendido temporalmente.

El grupo señaló: “Por respeto a todas las partes involucradas y al debido proceso, nos mantendremos prudentes mientras se esclarecen los hechos”.

La agrupación añadió que dará seguimiento a las investigaciones y pidió comprensión al público mientras el caso avanza en las autoridades.

Últimos videos
Lo Último
11:03 ¡Estreno espectacular! Shohei Ohtani conecta Grand Slam en su primer partido del Clásico Mundial de Beisbol
10:43 ¿De qué murió la influencer Thaynnara? Su padre se habría quitado la vida al ver la tragedia de su hija
10:29 Mundial 2026: México presenta el Plan Kukulkán para garantizar la seguridad
09:58 Corinthians anuncia el fichaje del exjugador del Manchester United, Jesse Lingard
09:57 La Liga: ¿Dónde y cuándo ver el partido Barcelona vs Athletic Club de Bilbao? EN VIVO
09:31 ¡Toma precauciones! CFE anuncia para hoy apagones programados en estos estados
09:18 LaLiga anuncia jornada de playeras ‘retro’ para la semana de la moda en Madrid
09:14 ¡Nueva faceta como empresario! Carlos Vela es nuevo inversionista minoritario de LAFC
09:01 Vocalista de Los Recoditos responde a denuncia de su esposa por supuesta violencia
08:40 ‘Ojala mañana se un día más sencillo’: Checo Pérez tras las fallas del MAC-26 en prácticas libres de Australia
Tendencia
1
Futbol Mikel Arriola gestionó el "rescate" de los arbitros mexicano en Qatar; ya preparan su regreso a México
2
Fórmula 1 Checo Pérez arranca su temporada 15 en la Fórmula 1 con un nuevo reto: Cadillac
3
Futbol Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
4
Contra Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
5
Futbol ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
6
Contra ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
Te recomendamos
¡Estreno espectacular! Shohei Ohtani conecta Grand Slam en su primer partido del Clásico Mundial de Beisbol
Beisbol
06/03/2026
¡Estreno espectacular! Shohei Ohtani conecta Grand Slam en su primer partido del Clásico Mundial de Beisbol
¿De qué murió la influencer Thaynnara? Su padre se habría quitado la vida al ver la tragedia de su hija
Contra
06/03/2026
¿De qué murió la influencer Thaynnara? Su padre se habría quitado la vida al ver la tragedia de su hija
Mundial 2026: México presenta el Plan Kukulkán para garantizar la seguridad
Contra
06/03/2026
Mundial 2026: México presenta el Plan Kukulkán para garantizar la seguridad
Corinthians anuncia el fichaje del exjugador del Manchester United, Jesse Lingard
Futbol
06/03/2026
Corinthians anuncia el fichaje del exjugador del Manchester United, Jesse Lingard
EN VIVO Y EN DIRECTO: ATHLETIC CLUB VS BARCELONA | RÉCORD
Futbol
06/03/2026
La Liga: ¿Dónde y cuándo ver el partido Barcelona vs Athletic Club de Bilbao? EN VIVO
¡Toma precauciones! CFE anuncia para hoy apagones programados en estos estados
Contra
06/03/2026
¡Toma precauciones! CFE anuncia para hoy apagones programados en estos estados