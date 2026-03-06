Vocalista de Los Recoditos responde a denuncia de su esposa por supuesta violencia

El vocalista de Banda Los Recoditos, Rafael González, rompió el silencio luego de que su esposa Fernanda Redondo lo acusara públicamente de violencia de género y de haberla atacado con un arma blanca en su domicilio de Mazatlán, Sinaloa.

La polémica comenzó la noche del miércoles, cuando la mujer publicó un video en TikTok donde mostró heridas que, según su testimonio, fueron provocadas durante un episodio de violencia dentro de su hogar.

Rafael González fue señalado por su esposa por violencia física y psicológica / IG: @rafarecoditos

Las acusaciones contra el cantante

De acuerdo con el relato de Fernanda Redondo, durante los 12 años de relación con el cantante habría sufrido diversos episodios de agresión física y psicológica.

La denunciante aseguró que el incidente más reciente ocurrió cuando se negó a que se realizara una reunión en su casa, lo que habría provocado la reacción del músico.

“Me empezó a golpear, me enterró un cuchillo en la pierna solamente porque no quise que se hiciera una carne asada en la casa, porque ya las cosas estaban mal y, como él es alcohólico, no quería que se saliera de control nada. Entonces, él me agredió delante de mis hijos”.

Fernanda Redondo hizo un video mostrando los golpes que portaba por el cuerpo / Especial

Redondo también explicó que, tras el altercado, el cantante abandonó el domicilio antes de que llegara la policía. Además denunció que se llevó sus pertenencias personales.

“Le hablé a la policía porque se llevó todas mis identificaciones, tarjetas, todo, y no tenía ningún peso. Marqué para que me pudieran llevar a la Procuraduría para poner la demanda. Me dijeron que no, que yo tenía que ir mañana a las ocho de la mañana”.

La respuesta de Rafael González

Ante las acusaciones, Rafael González difundió un mensaje en su cuenta de Instagram, donde rechazó las versiones en su contra y aseguró que se trata de una difamación.

El cantante afirma que hará una pausa en su carrera tras las acusaciones en su contra / Especial

“El día de hoy quiero dirigirme a todos ustedes con mucho respeto y sobre todo con mucho cariño, y comentarles que estos días han sido muy difíciles al ser difamado de ser una persona violenta”.

El cantante señaló que el caso ya está siendo atendido por sus abogados y que confía en que las autoridades esclarezcan lo ocurrido: “Toda falsa información que se está diciendo de mi persona se aclarará en su momento”.

Además, informó que decidió pausar temporalmente su carrera musical mientras enfrenta el proceso legal.

“El día de hoy, y en común acuerdo con los directivos de la banda, por ser un tema personal, haré una pausa como cantante, ya que no acostumbro a ventilar ni mostrar mis asuntos personales con mis actividades profesionales. Decisión que he tomado para poder resolver de manera correcta este asunto, dentro del cual, repito, demostraré falsedad en los hechos de los cuales se me está acusando”.

l vocalista también agradeció a quienes lo han apoyado y defendió su reputación. “Quien realmente me conoce sabe el tipo de persona que soy y que sería incapaz de hacerle daño a una mujer. Confío que todo esto se va a aclarar”.

Finalmente, envió un mensaje directo a su esposa.

“Solo me resta desearle lo mejor a la persona que está pretendiendo hacerme daño en mi carrera profesional, esperando que Dios la bendiga y la haga recapacitar de lo injusto de su actuar”.

Banda Los Recoditos fija postura

Antes del posicionamiento del cantante, Banda Los Recoditos publicó un comunicado donde reiteró su postura de cero tolerancia ante la violencia y confirmó que González será suspendido temporalmente.

El grupo señaló: “Por respeto a todas las partes involucradas y al debido proceso, nos mantendremos prudentes mientras se esclarecen los hechos”.