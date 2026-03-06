Eventos en CDMX del 6 al 8 de marzo: 8M, exposiciones y festivales para este fin de semana

El primer fin de semana de marzo llega con una agenda cultural variada en la Ciudad de México. Entre conciertos, exposiciones y actividades culturales, la capital ofrece múltiples opciones para disfrutar del tiempo libre, mientras se realizan también eventos relacionados con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo.

Desde propuestas artísticas internacionales hasta conciertos que apelan a la nostalgia, la ciudad se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan planes culturales accesibles durante estos días.

Este inicio de marzo disfruta de actividades en la capital. / iStock

Exposición de kimono japonés en el Museo Casa Carranza

Una de las actividades destacadas es la exposición de kimonos de la diseñadora japonesa Kumiko Iijima, que presenta una reinterpretación contemporánea de esta prenda tradicional desde una perspectiva intercultural.

La muestra se exhibe en el Museo Casa Carranza, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, y estará abierta a partir del 6 de marzo y hasta el día 15 del mismo mes.

La exposición busca mostrar el valor estético y cultural del kimono, una de las prendas más representativas de Japón, mediante diseños que combinan tradición y modernidad.

Habrá una exposición de Kimonos en CDMX. / iStock

Concierto para recordar a Cri-Cri

Otra opción cultural para el fin de semana es un concierto dedicado a la música infantil que marcó a varias generaciones. El actor y narrador Mario Iván Martínez presentará un espectáculo musical inspirado en las composiciones de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como “Cri-Cri”.

El evento propone un recorrido por canciones emblemáticas como La Muñeca Fea, El Chorrito o Los Cochinitos, que forman parte del repertorio clásico del llamado “Grillito Cantor”.

La cita es el próximo sábado 7 de marzo a las 13:00 horas en el Teatro Hidalgo y los boletos se encuentran disponibles en Ticketmaster.

"Descubriendo a Cri - Cri". / Ticketmaster

La presentación busca reunir a familias y público de distintas generaciones para revivir estas piezas musicales que se han mantenido vigentes en la cultura popular mexicana.

¿Qué eventos habrá en CDMX por el 8M?

Este fin de semana también coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por lo que diversos espacios públicos y culturales de la ciudad albergarán actividades relacionadas con la fecha.

Entre los puntos centrales de reunión se encuentra el Zócalo de la Ciudad de México, donde se realizan actividades conmemorativas y actos públicos vinculados a esta jornada de reflexión social.

Cada año, el 8 de marzo reúne movilizaciones, eventos culturales y actividades públicas que buscan visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género.