Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Captan a policías de CDMX moviendo taxi con dos cuerpos hacia el Edomex

Policías fueron captados en video alterando la escena del crimen/X: @SoyNaucalpan
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:40 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los elementos de la SSC son señalados de alterar la escena del crimen y ya fueron removidos de su puesto

Dos policías de la Ciudad de México fueron removidos de su cargo y serán investigados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que fueran captados en video empujando un taxi con dos cuerpos sin vida desde la frontera con la alcaldía Azcapotzalco hacia el inicio del municipio de Naucalpan, Estado de México, lo que representaría la alteración de la escena del crimen.

El jueves por la noche se reportó el asesinato de dos hombres que quedaron dentro de un taxi/X: @siete_letras

Hallan taxi con dos cuerpos en Naucalpan

Todo comenzó la noche del jueves 5 de marzo, cuando se reportó el hallazgo de un taxi abandonado del Estado de México, con número económico A-1365-A, en cuyo interior se encontraban dos hombres sin vida.


Las víctimas, de aproximadamente 40 años de edad, quedaron en los asientos delanteros del vehículo, aparentemente tras recibir disparos de arma de fuego.


El hallazgo ocurrió ya dentro del municipio de Naucalpan, por lo que al lugar acudieron elementos de la policía municipal, estatal, así como de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano para iniciar las investigaciones.

El taxi fue movido por los policías de territorio de Azcapotzalco a Naucalpan/X: @amarilloalarcon

Video muestra a policías moviendo el taxi con los cuerpos

El caso dio un giro inesperado cuando comenzó a circular un video captado por una cámara de seguridad.


En las imágenes se observa a dos policías de la SSC empujando el taxi desde atrás, con los dos cadáveres dentro, aparentemente para mover el vehículo desde territorio de la alcaldía Azcapotzalco (CDMX) hacia el municipio de Naucalpan (Edomex).


La presunta intención habría sido que las autoridades mexiquenses se hicieran cargo del caso.

SSC abre investigación y remueve a los policías

Tras la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que abrió una investigación interna y que los dos policías fueron removidos de su cargo por su presunta participación en la alteración de la escena.

Personal de la Dirección General de Asuntos Internos detectó que elementos de esta Secretaría participaron en el hallazgo de un vehículo tipo taxi en el que había dos personas que perdieron la vida por disparos de arma de fuego, el cual posteriormente empujaron algunos metros de la alcaldía Azcapotzalco a los límites con el municipio de Naucalpan, en el Estado de México.

“Por lo anterior, se inició con la integración de la carpeta de investigación administrativa y se notificó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para las indagatorias tanto del homicidio como lo correspondiente a la alteración de la escena. En tanto se desarrollan las investigaciones y se fincan responsabilidades, los uniformados directamente involucrados y los mandos responsables de su supervisión serán cesados del cargo”, se lee en la tarjeta informativa.

También investigan a mandos responsables

Versiones extraoficiales señalan que el jefe Mateo, quien se desempeña como director regional, también fue removido de su puesto y deberá comparecer como parte de la investigación que realiza el departamento de Asuntos Internos.

Esta Secretaría de Seguridad Ciudadana no tolerará conductas o prácticas contrarias a los principios, normas y códigos que nos rigen como Institución (…) No se permitirá la corrupción, ni acciones que vulneren a la ciudadanía”, agregó la SSC.
Últimos videos
Lo Último
13:40 VIDEO: Captan a policías de CDMX moviendo taxi con dos cuerpos hacia el Edomex
13:39 VIDEOS: El Mencho: así luce el lugar donde fue enterrado el líder del CJNG
13:36 Zague lanza fuerte crítica a futbolistas del América y cuestiona su compromiso: 'Hay formas de perder'
13:26 Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema
12:51 ROMPIÓ EL SILENCIO: SANTIAGO BAÑOS habló del FUTURO de JARDINE en AMÉRICA
12:49 Jesús Garza calienta el Clásico Regio 142 y habla sobre un posible último clásico de Gignac
12:26 VIDEO: Investigan a influencer en Sonora por fingir autismo y burlarse de la enfermedad
12:25 Gustavo Marques, jugador de Red Bull Bragantino, sancionado fuertemente por comentario sexista a una árbitra
12:08 Dibu Martínez podría ser sancionado por un tema de apuestas
11:59 Xoli, el chatbot chilango que será tu guía turística en CDMX para el Mundial 2026
Tendencia
1
Futbol Mikel Arriola gestionó el "rescate" de los arbitros mexicano en Qatar; ya preparan su regreso a México
2
Fórmula 1 Checo Pérez arranca su temporada 15 en la Fórmula 1 con un nuevo reto: Cadillac
3
Futbol Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
4
Contra Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
5
Futbol ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
6
Contra ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
Te recomendamos
VIDEO: Captan a policías de CDMX moviendo taxi con dos cuerpos hacia el Edomex
Contra
06/03/2026
VIDEO: Captan a policías de CDMX moviendo taxi con dos cuerpos hacia el Edomex
VIDEOS: El Mencho: así luce el lugar donde fue enterrado el líder del CJNG
Contra
06/03/2026
VIDEOS: El Mencho: así luce el lugar donde fue enterrado el líder del CJNG
Zague lanza fuerte crítica a futbolistas del América y cuestiona su compromiso: 'Hay formas de perder'
Futbol
06/03/2026
Zague lanza fuerte crítica a futbolistas del América y cuestiona su compromiso: 'Hay formas de perder'
Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema
Futbol
06/03/2026
Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema
ROMPIÓ EL SILENCIO: SANTIAGO BAÑOS habló del FUTURO de JARDINE en AMÉRICA
Futbol Nacional
06/03/2026
ROMPIÓ EL SILENCIO: SANTIAGO BAÑOS habló del FUTURO de JARDINE en AMÉRICA
Jesús Garza calienta el Clásico Regio 142 y habla sobre un posible último clásico de Gignac
Futbol
06/03/2026
Jesús Garza calienta el Clásico Regio 142 y habla sobre un posible último clásico de Gignac