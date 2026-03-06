VIDEO: Captan a policías de CDMX moviendo taxi con dos cuerpos hacia el Edomex

Dos policías de la Ciudad de México fueron removidos de su cargo y serán investigados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que fueran captados en video empujando un taxi con dos cuerpos sin vida desde la frontera con la alcaldía Azcapotzalco hacia el inicio del municipio de Naucalpan, Estado de México, lo que representaría la alteración de la escena del crimen.

El jueves por la noche se reportó el asesinato de dos hombres que quedaron dentro de un taxi/X: @siete_letras

Hallan taxi con dos cuerpos en Naucalpan

Todo comenzó la noche del jueves 5 de marzo, cuando se reportó el hallazgo de un taxi abandonado del Estado de México, con número económico A-1365-A, en cuyo interior se encontraban dos hombres sin vida.

Las víctimas, de aproximadamente 40 años de edad, quedaron en los asientos delanteros del vehículo, aparentemente tras recibir disparos de arma de fuego.

El hallazgo ocurrió ya dentro del municipio de Naucalpan, por lo que al lugar acudieron elementos de la policía municipal, estatal, así como de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano para iniciar las investigaciones.

El taxi fue movido por los policías de territorio de Azcapotzalco a Naucalpan/X: @amarilloalarcon

Video muestra a policías moviendo el taxi con los cuerpos

El caso dio un giro inesperado cuando comenzó a circular un video captado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa a dos policías de la SSC empujando el taxi desde atrás, con los dos cadáveres dentro, aparentemente para mover el vehículo desde territorio de la alcaldía Azcapotzalco (CDMX) hacia el municipio de Naucalpan (Edomex).

La presunta intención habría sido que las autoridades mexiquenses se hicieran cargo del caso.

SSC abre investigación y remueve a los policías

Tras la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que abrió una investigación interna y que los dos policías fueron removidos de su cargo por su presunta participación en la alteración de la escena.

Personal de la Dirección General de Asuntos Internos detectó que elementos de esta Secretaría participaron en el hallazgo de un vehículo tipo taxi en el que había dos personas que perdieron la vida por disparos de arma de fuego, el cual posteriormente empujaron algunos metros de la alcaldía Azcapotzalco a los límites con el municipio de Naucalpan, en el Estado de México.

“Por lo anterior, se inició con la integración de la carpeta de investigación administrativa y se notificó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para las indagatorias tanto del homicidio como lo correspondiente a la alteración de la escena. En tanto se desarrollan las investigaciones y se fincan responsabilidades, los uniformados directamente involucrados y los mandos responsables de su supervisión serán cesados del cargo”, se lee en la tarjeta informativa.

SSC de la #CDMX investiga a policías que presuntamente empujaron un taxi con dos personas sin vida por disparos de arma de fuego desde #Azcapotzalco hacia los límites con #Naucalpan el día de ayer por la noche; y anunció que se fincarán responsabilidades a los uniformados… pic.twitter.com/ZECvb412Zb — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) March 6, 2026

También investigan a mandos responsables

Versiones extraoficiales señalan que el jefe Mateo, quien se desempeña como director regional, también fue removido de su puesto y deberá comparecer como parte de la investigación que realiza el departamento de Asuntos Internos.