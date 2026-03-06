¡Max Moorstappen! Lewis Hamilton presenta a su vaca con un nombre peculiar

La espera terminó, el deporte motor regresó. El Gran Premio de Australia marcó el inicio de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y, aunque aún falta la clasificación y la carrera, las prácticas libres y las primeras declaraciones de los pilotos llegaron, como fue el caso de Lewis Hamilton.

El piloto de Ferrari estuvo junto a su compañero, Charles Leclerc, en el Fan Forum, que utilizó para mostrar al público una de sus nuevas pasiones: tener una granja. El británico comentó que heredó varios animales, entre ellos una vaca de nombre Max, lo que causó las risas entre los presentes.

Lewis Hamilton con Ferrari previo al GP de Australia 2026 | AP

"Ah, sí, esta es mi vaca. Se llama Max. Tengo como una granja, y la heredé, básicamente lo adopté. Y se llama Max. Y tengo otra que se llama Hombre. Son como el nuevo Roscoe para mí", comentó el siete veces Campeón del Mundo.

Las risas de la gente presente fue porque relacionaron el nombre de la res con el del piloto de Red Bull, Max Verstappen. Hamilton aclaró varias veces -con una sonrisa en el rostro- que no se trataba de alguien en específico.

Ferrari mostró regularidad en las PL

Ya en un plano deportivo, la escudería del Cavallino Rampante mostró regularidad en las Prácticas Libres en el Circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia. La mejor de sus sesiones fue la primera, pues ambos terminaron en las primeras dos posiciones; el monegasco fue el más rápido y el británico fue segundo.

En la segunda Práctica Libre del día, Hamilton tuvo un mejor rendimiento que Leclerc, pero aún estuvo un tanto lejos de lo conseguido en la primera. El británico terminó con el cuarto mejor tiempo; su compañero tuvo el quinto.

Ferrari en las Prácticas Libres en el Gran Premio de Australia 2026 | AP

¿Cómo le ha ido a Lewis Hamilton en el GP de Australia?

Lewis Hamilton es uno de los mejores pilotos en la historia, para prueba de ellos están sus siete títulos mundiales. Sin embargo, uno de los circuitos más complicados en la carrera del británico es el australiano, pues aunque ha logrado múltiples podios, solamente lo ha ganado en dos ocasiones.

La primera vez que logró ganar en Melbourne fue en 2008, cuando era parte de McLaren. Siete años después repitió la hazaña, pero con Mercedes. Ahora buscará ganar el primero con Ferrari; en 2025 terminó en la décima posición.