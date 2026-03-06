Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¡Max Moorstappen! Lewis Hamilton presenta a su vaca con un nombre peculiar

Lewis Hamilton con Ferrari previo al GP de Australia 2026 | AP
Emiliano Arias Pacheco 17:46 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En el Fan Forum del Gran Premio de Australia, el piloto de Ferrari reveló una de sus nuevas pasiones

La espera terminó, el deporte motor regresó. El Gran Premio de Australia marcó el inicio de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y, aunque aún falta la clasificación y la carrera, las prácticas libres y las primeras declaraciones de los pilotos llegaron, como fue el caso de Lewis Hamilton

El piloto de Ferrari estuvo junto a su compañero, Charles Leclerc, en el Fan Forum, que utilizó para mostrar al público una de sus nuevas pasiones: tener una granja. El británico comentó que heredó varios animales, entre ellos una vaca de nombre Max, lo que causó las risas entre los presentes.

Lewis Hamilton con Ferrari previo al GP de Australia 2026 | AP

"Ah, sí, esta es mi vaca. Se llama Max. Tengo como una granja, y la heredé, básicamente lo adopté. Y se llama Max. Y tengo otra que se llama Hombre. Son como el nuevo Roscoe para mí", comentó el siete veces Campeón del Mundo.

Las risas de la gente presente fue porque relacionaron el nombre de la res con el del piloto de Red Bull, Max Verstappen. Hamilton aclaró varias veces -con una sonrisa en el rostro- que no se trataba de alguien en específico.

Ferrari mostró regularidad en las PL

Ya en un plano deportivo, la escudería del Cavallino Rampante mostró regularidad en las Prácticas Libres en el Circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia. La mejor de sus sesiones fue la primera, pues ambos terminaron en las primeras dos posiciones; el monegasco fue el más rápido y el británico fue segundo.

En la segunda Práctica Libre del día, Hamilton tuvo un mejor rendimiento que Leclerc, pero aún estuvo un tanto lejos de lo conseguido en la primera. El británico terminó con el cuarto mejor tiempo; su compañero tuvo el quinto.

Ferrari en las Prácticas Libres en el Gran Premio de Australia 2026 | AP

¿Cómo le ha ido a Lewis Hamilton en el GP de Australia?

Lewis Hamilton es uno de los mejores pilotos en la historia, para prueba de ellos están sus siete títulos mundiales. Sin embargo, uno de los circuitos más complicados en la carrera del británico es el australiano, pues aunque ha logrado múltiples podios, solamente lo ha ganado en dos ocasiones.

La primera vez que logró ganar en Melbourne fue en 2008, cuando era parte de McLaren. Siete años después repitió la hazaña, pero con Mercedes. Ahora buscará ganar el primero con Ferrari; en 2025 terminó en la décima posición.

Lewis Hamilton con Ferrari previo al GP de Australia 2026 | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Fórmula 1
Últimos videos
Lo Último
18:45 Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX
18:33 ¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas
18:32 ¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?
18:19 ¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid
18:16 Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL
18:10 Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"
17:46 ¡Max Moorstappen! Lewis Hamilton presenta a su vaca con un nombre peculiar
17:43 ¡Se viene combatazo! Drew McIntyre vs. Cody Rhodes por el campeonato de la WWE será sin anuncios
17:39 PSG cae ante Mónaco y el Lens de Saint-Maximin se saborea el 'liderato'
17:32 Querétaro vs América: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX?
Tendencia
1
Contra Nintendo demanda a EE. UU. por aranceles de Trump y exige la devolución de millones de dólares
2
Beisbol Debut con autoridad: La novena de México se impuso ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial
3
Futbol Dibu Martínez podría ser sancionado por un tema de apuestas
4
Futbol Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema
5
Futbol ¡Lloviendo estrellas! Liga MX confirma el All Star Game 2026 ante la MLS
6
Empelotados ¡Rodgers, qué galán! El QB sorprende con comentario íntimo sobre su esposa y la cama
Te recomendamos
Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX
Contra
06/03/2026
Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX
¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas
Contra
06/03/2026
¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas
¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?
Futbol
06/03/2026
¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?
¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid
Futbol
06/03/2026
¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid
Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL
Lucha
06/03/2026
Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL
Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"
Futbol
06/03/2026
Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"