Contra

Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX

La Bellakath negó estar relacionada con la desaparición el influencer/IG: @labellakath
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 18:45 - 06 marzo 2026
Según la ficha de búsqueda de la SSC no se sabe nada de él desde diciembre, pese a que ha aparecido recientemente con la reguetonera

La desaparición de Isidro Delgado Cervantes, conocido en redes sociales como “Barnaby”, generó atención pública luego de que el periodista Carlos “C4” Jiménez señalara una posible relación entre el caso y contenidos publicados en TikTok por la cantante de reguetón Bellakath y el creador de contenido Osmanito.


De acuerdo con información difundida por autoridades y medios, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una indagatoria tras la denuncia de desaparición del hombre, quien era conocido por aparecer en videos en redes sociales.

Se emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero del Barnaby/X: @c4jimenez

Quién es Barnaby y cuándo desapareció

Según la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía capitalina, Isidro Delgado Cervantes tiene 43 años de edad y padece discapacidad intelectual.


El reporte oficial indica que fue visto por última vez el 6 de diciembre de 2025 en la calle Simón Bolívar, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.


Entre sus características físicas se menciona que mide 1.69 metros de estatura y tiene una cicatriz grande en el antebrazo a la altura del codo. El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, playera azul y tenis blancos con líneas negras.

El hombre apodado Barnaby ha aparecido en diferentes videos de La Bellakath/TikTok: @labellakath

El señalamiento difundido por C4 Jiménez

El caso tomó relevancia en redes sociales después de que el periodista especializado en nota policiaca Carlos Jiménez difundiera la ficha de búsqueda del hombre y mencionara su aparición en videos de TikTok junto a la cantante Bellakath y el creador de contenido Osmanito.


En la publicación compartida en redes sociales, el comunicador señaló que ambos “lo tenían haciendo videos”, lo que generó debate entre usuarios de plataformas digitales.


La información señala que el joven aparecía en diversas grabaciones publicadas en TikTok junto a los creadores de contenido.

Llama la atención que hay videos del Barbany con La Bellakath después de al fecha en que su familia lo vio por última vez/TikTok: @labellakath

Bellakath responde a los señalamientos

Tras la difusión de la información, Bellakath respondió a las acusaciones a través de sus redes sociales, donde negó cualquier vínculo con la desaparición.


La cantante aseguró que su relación con Isidro Delgado se limitó únicamente a colaboraciones para redes sociales.

Yo no lo tengo haciendo videos, hemos hecho 2 collabs, de las cuales yo he pagado las comidas y hasta fuimos x ropa, el era una persona en situación de calle, y la familia de Osman lo rescató de ahí, agradecidos deberían de estar después de que su “familia” lo echara a la calle y lo golpeara”.

La intérprete también señaló que el joven se encontraba en situación de calle antes de participar en los contenidos digitales.

Investigación continúa abierta

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para localizar a Isidro Delgado y esclarecer las circunstancias de su desaparición.


La Fiscalía capitalina continúa con labores de búsqueda para determinar su paradero y verificar las distintas versiones relacionadas con el caso.


De acuerdo con los reportes, no existen imputaciones ni órdenes de aprehensión contra los creadores de contenido mencionados, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

