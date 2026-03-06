Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Investigan a influencer en Sonora por fingir autismo y burlarse de la enfermedad

El influencer grabó un video en el que finge tener autismo/IG: @samilio_mx
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:26 - 06 marzo 2026
De ser encontrado culpable por el delito de discriminación, Samuel Obeso podría recibir una condenada de tres años en prisión

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ya investiga y podría castigar hasta con tres años de prisión al influencer Samuel Obeso, luego de que publicara un video donde finge padecer Trastorno del Espectro Autista (TEA), hecho que generó indignación entre familiares de personas con autismo.

Samuel Obeso es un reconocido influencer de Sonora/IG: @samilio_mx

Video del influencer desata polémica en redes

El caso que ha generado polémica comenzó hace unos días, cuando el influencer compartió en sus redes sociales un video en el que, con ayuda de otro creador de contenido, fingía tener autismo para golpear y molestar a varias personas que se encontraban en la zona.


El video rápidamente ganó relevancia y, aunque acumuló una importante cantidad de reacciones —lo que seguramente significó monetización—, también provocó una ola de críticas contra el influencer.


Ante la presión en redes sociales, Samuel Obeso eliminó el video y ofreció disculpas públicas.

Ya lo vieron, ya la cag$*&é, ya lo grabé, lo subí y lo bajé; así que no podemos hacer nada más que pedir disculpas a las personas que se ofendieron”, comentó.

Fiscalía de Sonora abre investigación

Ante la presión ejercida por la sociedad —especialmente por familiares de personas con autismo—, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) abrió una investigación a partir de una denuncia formal.


La dependencia señaló que el Código Penal del estado contempla como delito la discriminación o el odio contra personas por su condición de salud o discapacidad.

La denunciante, así como integrantes de un colectivo de madres consideran que dicho contenido resulta ofensivo y atenta contra la dignidad de las personas con esta condición. En ese mismo sentido, se presentó para formalizar denuncia el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Sonora, Teodoro Cervando Flores Castelo”, informaron las autoridades.
La Fiscalía del estado ya abrió una investigación contra el influencer por discriminación/IG: @samilio_mx

Procurador advierte posible pena de prisión

El propio procurador para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Sonora expresó su indignación por el contenido difundido por el influencer.


Además, advirtió que Samuel Obeso podría enfrentar hasta tres años de prisión por burlarse de personas con autismo.

Como padre de un joven con autismo y como Procurador de la Discapacidad, expreso total reprobación e indignación ante este tipo de contenidos, que reflejan ignorancia, insensibilidad y pobreza moral e intelectual.

No es nomás que se arrepientan, esto tiene que sentar precedente; hay que sensibilizar, pero hay que ser estrictos con el apoyo a la ley”, agregó.

¿Qué dice el Código Penal de Sonora?

El Código Penal del Estado de Sonora tipifica la discriminación como un delito que atenta contra la dignidad de las personas.


En particular, sanciona a quienes, por motivos de condición de salud o discapacidad, realicen actos que anulen o menoscaben los derechos y libertades de las personas.

Sanciones por discriminación

De acuerdo con el marco legal vigente en el estado, las sanciones pueden incluir:

  • Pena de prisión: de uno a tres años

  • Trabajo comunitario: de 150 a 300 días en favor de la comunidad

  • Multas económicas: que pueden alcanzar hasta 200 días de multa.



