¿Qué opciones tiene Pumas en el mediocampo para suplir la baja de Caicedo?

José Caicedo apunta a salir de Universidad Nacional para convertirse en nuevo jugador de Portland Timbers, luego de su poca participación en lo que va del torneo. Aunque se trata de una baja, Efraín Juárez tiene alternativas para evitar que pese y continuar con la planeación de su proyecto sin ser afectado.

Con únicamente 60 minutos disputados entre Liga MX y Concacaf Champions Cup, el colombiano se marcha en busca de nuevas oportunidades, mientras tanto, el conjunto auriazul cuenta con opciones para suplir su salida.

Universidad Nacional marcha de manera positiva en el torneo de Liga MX, a pesar de la eliminación en Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup ante San Diego. El manejo de Efraín Juárez ha permitido que el equipo funcione con un mediocampo bien conformado.

José Caicedo con el uniforme de Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Qué mediocampistas hay en Pumas?

Una de las claves para el buen momento de Pumas es la irrupción de Pedro Vite en la contención, una posición que le ha venido bien tanto a él como al equipo. El ecuatoriano es acompañado por Adalberto Carrasquilla, quien funciona como un motor para distribuir el juego.

César Garza es otra de las opciones que tiene Pumas en la zona del campo en la que se desempeñaba José Caicedo. El juvenil mexicano ha sorprendido en la Liga MX tras su etapa en Escocia con el Dundee, pero la desventaja del regiomontano es que se encuentra a préstamo sin opción a compra por un año, por lo que tendrá que regresar a Rayados una vez que termine la cesión.

César Garza y Paulo Ramírez en el Clausura 2026 | IMAGO7

Santiago Trigos también aparece como una alternativa para el esquema de Juárez. El mexicano no ha tenido participación en el torneo debido a una lesión sufrida previo a la pretemporada, por lo que está a la espera de recuperarse totalmente para reintegrarse al equipo.

Joya en la cantera

Por último, Dennis Ramírez es una opción más para el mediocampo de Pumas. Con 18 años, el canterano ha destacado en las inferiores, lo que lo llevó a debutar en el Apertura 2025, durante la Jornada 16 ante Xolos. En el presente torneo ha disputado 14 minutos, los cuales fueron frente a Santos Laguna.