Pumas: este es el calendario de Universidad Nacional en Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 ya tiene calendario, y así, todos los clubes tienen claro el camino para el torneo que enfrenta a clubes de Liga MX y Major League Soccer (MLS). En el caso de Universidad Nacional será una oportunidad más para llevar un trofeo a sus vitrinas, luego de varios años sin lograrlo.

¿Contra quién jugará Pumas en Leagues Cup?

Pumas debutará en Leagues Cup 2026 el martes 4 de agosto ante Charlotte. El duelo se disputará en el Bank of America Stadium, donde el conjunto auriazul espera rescatar un resultado positivo que les permita tener un buen panorama en el torneo.

En la segunda fecha, Pumas se verá las caras con Cincinnati, el viernes 7 de agosto, con sede en el TQL Stadium. Es un duro desafío para los del Pedregal en el torneo internacional.

Pumas en la pasada Leagues Cup | IMAGO7

Para concluir con la fase inicial, Universidad Nacional se enfrentará al Campeón de Leagues Cup 2024, Columbus Crew el martes 11 de agosto. El escenario será el ScottMiracle-Gro Field, donde se definirá todo para Pumas en la competencia.

Para esta edición de Leagues Cup, algunos partidos fueron programados para jugarse en territorio mexicano, sin embargo, todos los encuentros de Pumas se realizarán en Estados Unidos.

Actualidad de Pumas

Todavía quedan varios meses para el arranque del torneo, y mientras tanto, la actualidad de Pumas no es del todo negativa, con un equipo que crece cada jornada y que convence más a la afición, a pesar de las fuertes críticas al inicio del Clausura 2026.

Nuevo desafío y oportunidad para Pumas de destacar en algún torneo para este año, luego de sufrir la primera decepción al ser eliminado en la Concacaf Champions Cup, apenas en la Primera Ronda ante San Diego. La Leagues Cup representará una posible reivindicación para el conjunto universitario.