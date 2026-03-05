Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Quién fue Pedro Friedeberg? El artista que creó la Silla Mano y marcó el surrealismo mexicano

Sus obras estaban cargadas de patrones geométricos, símbolos ocultistas y laberintos visuales / FB: @Pedro.Friedeberg.Landsberg
Jorge Reyes
Jorge Reyes 13:40 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El artista dejó un legado único dentro del arte contemporáneo mexicano con obras surrealistas, arquitecturas imposibles y una estética marcada por el humor

El mundo del arte mexicano está de luto. Pedro Friedeberg, uno de los artistas más singulares y excéntricos del país, murió el 5 de marzo de 2026 a los 90 años en su casa de San Miguel de Allende, Guanajuato, acompañado por su familia.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado difundido en redes sociales por su entorno cercano. Con su fallecimiento, se cierra una etapa importante dentro del arte contemporáneo mexicano, marcada por una obra que desafió etiquetas y mezcló surrealismo, arquitectura imaginaria, ironía y humor visual.

Durante más de seis décadas, Friedeberg construyó un universo creativo propio que lo convirtió en una figura inconfundible dentro del panorama artístico nacional e internacional.

Pedro Friedeberg murió a los 90 años en su casa de San Miguel de Allende / FB: @Pedro.Friedeberg.Landsberg

Un artista imposible de clasificar

Pedro Friedeberg fue pintor, escultor, diseñador y también un provocador intelectual dentro del arte. Su obra nunca siguió una corriente específica, aunque muchos lo identificaron como “el último surrealista mexicano”.

Sin embargo, el propio artista prefería verse como un creador libre obsesionado con la geometría, los símbolos, la repetición visual y las arquitecturas imposibles.

Nació en Florencia, Italia, en 1936, pero llegó a México siendo niño, cuando su familia huyó de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Fue en territorio mexicano donde desarrolló una sensibilidad artística híbrida que mezcló influencias prehispánicas, barrocas, místicas y surrealistas.

Aunque estudió arquitectura en la universidad, pronto abandonó ese camino para dedicarse por completo al arte. En los años sesenta comenzó a llamar la atención por obras cargadas de patrones geométricos, símbolos ocultistas, laberintos visuales y perspectivas infinitas.

Pedro Friedeberg fue pintor, escultor, diseñador y también un provocador intelectual dentro del arte / FB: @Pedro.Friedeberg.Landsberg

Su estilo exuberante y provocador contrastaba con las corrientes dominantes del arte moderno, lo que lo convirtió en una figura incómoda pero fascinante dentro del medio cultural.

El creador de la famosa “Silla Mano”

Entre todas sus obras, hay una que lo convirtió en un ícono del arte y el diseño del siglo XX: la “Silla Mano”. Esta escultura funcional con forma de mano gigante surgió a principios de los años sesenta, cuando Friedeberg buscaba romper con la lógica tradicional del diseño.

La idea era simple y absurda al mismo tiempo: una mano abierta donde los dedos funcionan como respaldo y la palma como asiento. La primera versión fue tallada en madera y pintada, y rápidamente llamó la atención por su mezcla de surrealismo, humor y fuerza visual.

El trabajo surrealista del artista le dio la vuelta al mundo / FB: @Pedro.Friedeberg.Landsberg

La pieza comenzó a exhibirse en galerías y museos, hasta convertirse en una de las imágenes más reconocibles del arte mexicano contemporáneo. Con el tiempo, la Silla Mano trascendió el circuito artístico y pasó a formar parte de la cultura popular.

Un espíritu irreverente dentro del arte mexicano

En los años sesenta, Friedeberg también formó parte del grupo Los Hartos, impulsado junto a artistas como Mathias Goeritz y José Luis Cuevas.

El colectivo cuestionaba la solemnidad del arte moderno y proponía una visión más crítica, irónica y experimental de la creación artística. Ese espíritu irreverente acompañó a Friedeberg durante toda su trayectoria.

Hasta el momento no se dieron a conocer las causas de su muerte / FB: @Pedro.Friedeberg.Landsberg

A pesar de su carácter excéntrico, el artista logró reconocimiento internacional. Sus obras fueron exhibidas en museos y colecciones en Estados Unidos, Europa y distintos países de América Latina.

En México recibió diversos reconocimientos, entre ellos la Medalla Bellas Artes en 2012, otorgada por su trayectoria y su aportación única al arte nacional.

El legado que deja Pedro Friedeberg

En años recientes, nuevas generaciones redescubrieron su obra gracias al documental “Pedro”, dirigido por Liora Spilk y disponible en Netflix. La película muestra al artista en su taller rodeado de dibujos, símbolos y objetos que reflejan el universo fantástico que construyó a lo largo de su vida.

Con la muerte de Pedro Friedeberg no solo desaparece un artista, sino también una forma particular de entender el arte: como juego, ironía y exploración libre de la imaginación.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Cultura
Últimos videos
Lo Último
15:11 ¡Ya extrañaban al Viejo Sabroso! Fórmula 1 revela avance con Checo Pérez como primero en aparecer
14:46 ¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
14:46 Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
14:43 ¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
14:33 F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
14:31 Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
14:29 ¿Es real la foto del Mencho muerto? Imagen viral desata debate en redes
14:16 8M: ¿Por qué no se felicita el Día Internacional de la Mujer ni se dan flores?
13:54 VIDEO: Vocalista de Los Recoditos es acusado por su esposa de agresión
13:49 Tigres y Rayados ya conocen sus rivales de Leagues Cup; los felinos jugarán un partido en México
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
Checo Pérez en el monoplaza de Cadillac | AP
Fórmula 1
05/03/2026
¡Ya extrañaban al Viejo Sabroso! Fórmula 1 revela avance con Checo Pérez como primero en aparecer
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Contra
05/03/2026
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
Futbol
05/03/2026
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Futbol
05/03/2026
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Línea de meta del Gran Premio de Australia | AP
Fórmula 1
05/03/2026
F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
Futbol
05/03/2026
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal