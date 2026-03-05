¿Quién fue Pedro Friedeberg? El artista que creó la Silla Mano y marcó el surrealismo mexicano

El mundo del arte mexicano está de luto. Pedro Friedeberg, uno de los artistas más singulares y excéntricos del país, murió el 5 de marzo de 2026 a los 90 años en su casa de San Miguel de Allende, Guanajuato, acompañado por su familia.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado difundido en redes sociales por su entorno cercano. Con su fallecimiento, se cierra una etapa importante dentro del arte contemporáneo mexicano, marcada por una obra que desafió etiquetas y mezcló surrealismo, arquitectura imaginaria, ironía y humor visual.

Durante más de seis décadas, Friedeberg construyó un universo creativo propio que lo convirtió en una figura inconfundible dentro del panorama artístico nacional e internacional.

Pedro Friedeberg murió a los 90 años en su casa de San Miguel de Allende / FB: @Pedro.Friedeberg.Landsberg

Un artista imposible de clasificar

Pedro Friedeberg fue pintor, escultor, diseñador y también un provocador intelectual dentro del arte. Su obra nunca siguió una corriente específica, aunque muchos lo identificaron como “el último surrealista mexicano”.

Sin embargo, el propio artista prefería verse como un creador libre obsesionado con la geometría, los símbolos, la repetición visual y las arquitecturas imposibles.

Nació en Florencia, Italia, en 1936, pero llegó a México siendo niño, cuando su familia huyó de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Fue en territorio mexicano donde desarrolló una sensibilidad artística híbrida que mezcló influencias prehispánicas, barrocas, místicas y surrealistas.

Aunque estudió arquitectura en la universidad, pronto abandonó ese camino para dedicarse por completo al arte. En los años sesenta comenzó a llamar la atención por obras cargadas de patrones geométricos, símbolos ocultistas, laberintos visuales y perspectivas infinitas.

Pedro Friedeberg fue pintor, escultor, diseñador y también un provocador intelectual dentro del arte / FB: @Pedro.Friedeberg.Landsberg

Su estilo exuberante y provocador contrastaba con las corrientes dominantes del arte moderno, lo que lo convirtió en una figura incómoda pero fascinante dentro del medio cultural.

El creador de la famosa “Silla Mano”

Entre todas sus obras, hay una que lo convirtió en un ícono del arte y el diseño del siglo XX: la “Silla Mano”. Esta escultura funcional con forma de mano gigante surgió a principios de los años sesenta, cuando Friedeberg buscaba romper con la lógica tradicional del diseño.

La idea era simple y absurda al mismo tiempo: una mano abierta donde los dedos funcionan como respaldo y la palma como asiento. La primera versión fue tallada en madera y pintada, y rápidamente llamó la atención por su mezcla de surrealismo, humor y fuerza visual.

El trabajo surrealista del artista le dio la vuelta al mundo / FB: @Pedro.Friedeberg.Landsberg

La pieza comenzó a exhibirse en galerías y museos, hasta convertirse en una de las imágenes más reconocibles del arte mexicano contemporáneo. Con el tiempo, la Silla Mano trascendió el circuito artístico y pasó a formar parte de la cultura popular.

Un espíritu irreverente dentro del arte mexicano

En los años sesenta, Friedeberg también formó parte del grupo Los Hartos, impulsado junto a artistas como Mathias Goeritz y José Luis Cuevas.

El colectivo cuestionaba la solemnidad del arte moderno y proponía una visión más crítica, irónica y experimental de la creación artística. Ese espíritu irreverente acompañó a Friedeberg durante toda su trayectoria.

Hasta el momento no se dieron a conocer las causas de su muerte / FB: @Pedro.Friedeberg.Landsberg

A pesar de su carácter excéntrico, el artista logró reconocimiento internacional. Sus obras fueron exhibidas en museos y colecciones en Estados Unidos, Europa y distintos países de América Latina.

En México recibió diversos reconocimientos, entre ellos la Medalla Bellas Artes en 2012, otorgada por su trayectoria y su aportación única al arte nacional.

El legado que deja Pedro Friedeberg

En años recientes, nuevas generaciones redescubrieron su obra gracias al documental “Pedro”, dirigido por Liora Spilk y disponible en Netflix. La película muestra al artista en su taller rodeado de dibujos, símbolos y objetos que reflejan el universo fantástico que construyó a lo largo de su vida.