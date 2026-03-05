¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cambio en su gabinete al designar al senador republicano Markwayne Mullin como próximo titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El nombramiento se produce tras la destitución de Kristi Noem y marca uno de los movimientos políticos más relevantes en la política de seguridad del país durante 2026. Pero, ¿quién es el político que ahora estará al frente de una de las dependencias más influyentes del gobierno estadounidense?

El presidente Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos./ AP

¿Quién es Markwayne Mullin?

Markwayne Mullin nació el 26 de julio de 1977 en Tulsa, Oklahoma, y es actualmente senador por ese estado en el Congreso de Estados Unidos y anteriormente fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Además de su carrera política, Mullin ha tenido una trayectoria poco común para un funcionario federal de alto nivel. Fue peleador profesional de artes marciales mixtas (MMA) .

También es empresario y propietario de un negocio familiar de plomería , que asumió cuando tenía 20 años tras la enfermedad de su padre.

Es miembro de la Cherokee Nation, lo que lo convierte en uno de los pocos senadores indígenas en el Congreso estadounidense. Su perfil político se consolidó dentro del Partido Republicano, donde ha sido un aliado cercano de la agenda impulsada por Donald Trump.

El senador Markwayne Mullin asumirá el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional el 31 de marzo de 2026, tras el anuncio del presidente Donald Trump. / AP

Del deporte de combate al Senado

Uno de los aspectos más llamativos de su perfil es su pasado deportivo. Antes de consolidar su carrera política, Mullin practicó artes marciales mixtas (MMA) en el que mantuvo un récord invicto de cinco victorias y ninguna derrota en peleas profesionales.

Antes de su carrera política, Markwayne Mullin practicó artes marciales mixtas y registró peleas profesionales invicto. / AP

¿Por qué fue nombrado secretario de Seguridad Nacional?

La llegada de Mullin al DHS ocurre después de que Trump decidiera remover del cargo a Kristi Noem, quien ocupaba la secretaría desde enero de 2025.

Según reportes sobre el movimiento en el gabinete, Noem pasará a desempeñar un nuevo rol relacionado con una iniciativa de seguridad regional denominada “Escudo de las Américas”, mientras que Mullin tomará el control del departamento encargado de la seguridad interior del país.

Kristi Noem y Donald Trump. / AP

El nombramiento forma parte de un reajuste dentro de la administración estadounidense y está previsto que Mullin asuma el cargo el 31 de marzo de 2026, según informó el propio mandatario.