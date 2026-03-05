Parte médico: América confirma lesiones de Víctor Dávila e Isaías Violante

A través de un comunicado oficial, el América informó el parte médico de Víctor Dávila e Isaías Violante, quienes sufrieron problemas físicos tras el reciente compromiso del equipo ante FC Juárez.

Las Águilas llevaron a cabo estudios médicos a ambos futbolistas y ya hay diagnóstico sobre la gravedad de sus lesiones.

Víctor Dávila sufrió ruptura del ligamento cruzado anterior

El reporte del club confirmó que el delantero chileno presenta una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

La lesión se produjo durante el partido ante FC Juárez, cuando el atacante intentó disputar un balón y su pierna quedó comprometida al apoyar sobre el césped, lo que obligó al cuerpo médico a retirarlo del campo y trasladarlo al hospital para llevarle a cabo estudios.

Este tipo de lesión suele requerir cirugía y un proceso largo de rehabilitación, por lo que Dávila estará fuera de actividad por 8 meses; se perderá el resto del torneo y parte del siguiente.

Víctor Dávila en lamento con el América en el Clausura 2026 | IMAGO7

Isaías Violante presenta lesión muscular

Por su parte, el América también confirmó que Isaías Violante sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, situación que lo mantendrá alejado de las canchas durante su proceso de recuperación.

Aunque el tiempo exacto dependerá de su evolución, este tipo de lesiones musculares suelen requerir entre tres y cuatro semanas de rehabilitación antes de regresar a la actividad competitiva.

Isaías Violante, jugador del América | IMAGO7

América enfrenta bajas sensibles en el ataque

Con estos diagnósticos confirmados, el equipo dirigido por André Jardine pierde dos piezas ofensivas en un momento clave del torneo.

La lesión de Dávila representa el golpe más contundente para el ataque azulcrema, mientras que Violante también se suma a la lista de bajas que el club deberá gestionar en las próximas jornadas de la Liga MX.

Ahora, el América tendrá que reorganizar su ofensiva de cara al partido contra el Querétaro del sábado mientras espera la recuperación de ambos jugadores.