Futbol

¡Nunca hubo acuerdo! Joao Pedro reveló por qué no llegó a Cruz Azul

Joao Pedro en celebración con Atlético San Luis | IMAGO 7
Joao Pedro en celebración con Atlético San Luis | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 16:42 - 05 marzo 2026
El delantero fue vinculado a la Máquina durante el mercado de invierno, pero eligió quedarse en San Luis

Le dijo que no a la Máquina. Previo al enfrentamiento entre Cruz Azul y Atlético San Luis en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, Joao Pedro compartió las razones por las cuales no se dio su traspaso al equipo cementero durante el mercado de invierno.

Jugadores de Atlético San Luis felicitan a Joao Pedro en la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Atlético San Luis felicitan a Joao Pedro en la Liga MX | IMAGO 7

El atacante brasileño nacionalizado italiano llegó al equipo potosino previo al Apertura 2025 y empató con Paulinho y Armando 'Hormiga' González en la tabla de goleo. Por ello, llamó la atención en otros equipos, aunque el jugador siempre tuvo claro que quería continuar con los potosinos.

¿Qué dijo Joao Pedro sobre su traspaso a Cruz Azul?

En entrevista con ESPN, el delantero de 33 años compartió que en realidad nunca estuvo cerca de cerrarse su contratación con el equipo de la Noria. Reiteró que él siempre quiso seguir con Atlético y fue el mismo motivo por el cual no aceptó la oferta de Pisa en Italia.

"Entonces cuando rechacé Pisa elegí quedarme, volvió después el mercado que todavía estaba abierto. Se habló, no se llegó a un acuerdo. Yo no forcé nada, le avisé desde el principio que como lo que ya estaba pasando estaba bien acá, (1:19) tendría que ser una oferta muy muy buena", declaró.

Joao Pedro en celebración con Atlético San Luis en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Joao Pedro en celebración con Atlético San Luis en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El atacante reconoció que regresar a Italia habría sido especial para él, pero que su compromiso con Atlético San Luis fue mayor y por ello tampoco pensó en firmar con Cruz Azul, a menos que fuera una gran propuesta. "La oferta muy buena no llegó. Fue casi como una cosa normal, no se llegó a un acuerdo", finalizó.

Joao Pedro se enfrentará a Cruz Azul

Al final, el ítalo-brasileño se mantuvo con el equipo dirigido por Guillermo Abascal, mientras que la Máquina cerró la contratación de Nicolás Ibáñez. Ahora ambos se enfrentarán en la Jornada 10 del Clausura 2026, en la cual los cementeros tratarán de mantener el liderato.

Willer Ditta y Joao Pedro se enfrentan en un partido de Atlético San Luis y Cruz Azul | IMAGO 7
Willer Ditta y Joao Pedro se enfrentan en un partido de Atlético San Luis y Cruz Azul | IMAGO 7

Cruz Azul llega tras lograr un sufrido triunfo 1-2 contra Santos en la Comarca Lagunera, mientras que Atlético San Luis goleó 4-1 en casa a Mazatlán. En su más reciente compromiso, en el Apertura 2025, la Máquina se impuso 1-2 con goles de Ángel Sepúlveda y Carlos Rotondi, mientras que Román Torres descontó por los blanquirrojos.

