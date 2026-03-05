Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¡Nunca hubo acuerdo! Joao Pedro reveló por qué no llegó a Cruz Azul
Le dijo que no a la Máquina. Previo al enfrentamiento entre Cruz Azul y Atlético San Luis en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, Joao Pedro compartió las razones por las cuales no se dio su traspaso al equipo cementero durante el mercado de invierno.
El atacante brasileño nacionalizado italiano llegó al equipo potosino previo al Apertura 2025 y empató con Paulinho y Armando 'Hormiga' González en la tabla de goleo. Por ello, llamó la atención en otros equipos, aunque el jugador siempre tuvo claro que quería continuar con los potosinos.
¿Qué dijo Joao Pedro sobre su traspaso a Cruz Azul?
En entrevista con ESPN, el delantero de 33 años compartió que en realidad nunca estuvo cerca de cerrarse su contratación con el equipo de la Noria. Reiteró que él siempre quiso seguir con Atlético y fue el mismo motivo por el cual no aceptó la oferta de Pisa en Italia.
"Entonces cuando rechacé Pisa elegí quedarme, volvió después el mercado que todavía estaba abierto. Se habló, no se llegó a un acuerdo. Yo no forcé nada, le avisé desde el principio que como lo que ya estaba pasando estaba bien acá, (1:19) tendría que ser una oferta muy muy buena", declaró.
El atacante reconoció que regresar a Italia habría sido especial para él, pero que su compromiso con Atlético San Luis fue mayor y por ello tampoco pensó en firmar con Cruz Azul, a menos que fuera una gran propuesta. "La oferta muy buena no llegó. Fue casi como una cosa normal, no se llegó a un acuerdo", finalizó.
Joao Pedro se enfrentará a Cruz Azul
Al final, el ítalo-brasileño se mantuvo con el equipo dirigido por Guillermo Abascal, mientras que la Máquina cerró la contratación de Nicolás Ibáñez. Ahora ambos se enfrentarán en la Jornada 10 del Clausura 2026, en la cual los cementeros tratarán de mantener el liderato.
Cruz Azul llega tras lograr un sufrido triunfo 1-2 contra Santos en la Comarca Lagunera, mientras que Atlético San Luis goleó 4-1 en casa a Mazatlán. En su más reciente compromiso, en el Apertura 2025, la Máquina se impuso 1-2 con goles de Ángel Sepúlveda y Carlos Rotondi, mientras que Román Torres descontó por los blanquirrojos.