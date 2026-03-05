UNAM realizará pruebas gratis para detectar VPH a mujeres en Nezahualcóyotl

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará una jornada de salud para ofrecer pruebas gratuitas de detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) a mujeres en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. La iniciativa forma parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer y busca fomentar la prevención de enfermedades relacionadas con este virus.

De acuerdo con la información difundida, las pruebas permitirán identificar hasta 24 tipos de VPH, incluidos aquellos considerados de alto riesgo y que pueden estar asociados con el desarrollo de cáncer cervicouterino.

La UNAM realizará pruebas gratuitas para detectar el Virus del Papiloma Humano (VPH) a mujeres en Nezahualcóyotl./ Pixabay

El objetivo de esta campaña es facilitar el acceso a estudios de detección temprana, especialmente para mujeres que no cuentan con la posibilidad de realizarse este tipo de pruebas de manera regular en servicios de salud.

💜 Este 8 de marzo te esperamos



Asiste a la Feria de Servicios para las Mujeres y accede a servicios gratuitos de salud, orientación y prevención.



Además, habrá pruebas de detección de VPH totalmente gratis.



📍 Explanada del Palacio Municipal

🕗 Desde las 8:00 a.m.#8M… pic.twitter.com/AQ20BnTY3M — Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl (@GobNeza) March 5, 2026

Además de la aplicación del estudio, personal especializado brindará orientación sobre prevención, diagnóstico y seguimiento médico, con el fin de promover el cuidado de la salud femenina.

¿Cuándo y dónde serán las pruebas gratuitas de VPH en Nezahualcóyotl?

La jornada de salud se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026, como parte de las actividades relacionadas con el Día Internacional de la Mujer.

Los módulos de atención se instalarán en la explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, donde especialistas universitarios atenderán a las mujeres interesadas en realizarse el estudio.

La campaña está dirigida a mujeres que deseen realizarse el examen sin costo y recibir información sobre la importancia de la detección temprana del virus.

La jornada de salud se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026 en la explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl./ Pixabay

¿Por qué es importante detectar el VPH a tiempo?

El Virus del Papiloma Humano es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo. En muchos casos puede no presentar síntomas, por lo que una persona puede tener el virus sin saberlo durante largos periodos.

Algunos tipos de VPH están relacionados con el cáncer cervicouterino, por lo que especialistas en salud destacan la importancia de realizar pruebas de detección periódicas para identificar posibles riesgos a tiempo.

Con esta jornada, la UNAM busca acercar servicios de salud preventiva a la población, además de generar conciencia sobre la importancia de realizarse estudios médicos que permitan detectar el virus de manera oportuna.