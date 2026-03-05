Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

UNAM realizará pruebas gratis para detectar VPH a mujeres en Nezahualcóyotl

Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:24 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Especialistas de la UNAM aplicarán pruebas gratuitas para detectar 24 tipos del Virus del Papiloma Humano

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará una jornada de salud para ofrecer pruebas gratuitas de detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) a mujeres en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. La iniciativa forma parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer y busca fomentar la prevención de enfermedades relacionadas con este virus.

De acuerdo con la información difundida, las pruebas permitirán identificar hasta 24 tipos de VPH, incluidos aquellos considerados de alto riesgo y que pueden estar asociados con el desarrollo de cáncer cervicouterino.

La UNAM realizará pruebas gratuitas para detectar el Virus del Papiloma Humano (VPH) a mujeres en Nezahualcóyotl./ Pixabay

El objetivo de esta campaña es facilitar el acceso a estudios de detección temprana, especialmente para mujeres que no cuentan con la posibilidad de realizarse este tipo de pruebas de manera regular en servicios de salud.

Además de la aplicación del estudio, personal especializado brindará orientación sobre prevención, diagnóstico y seguimiento médico, con el fin de promover el cuidado de la salud femenina.

¿Cuándo y dónde serán las pruebas gratuitas de VPH en Nezahualcóyotl?

La jornada de salud se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026, como parte de las actividades relacionadas con el Día Internacional de la Mujer.

Los módulos de atención se instalarán en la explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, donde especialistas universitarios atenderán a las mujeres interesadas en realizarse el estudio.

La campaña está dirigida a mujeres que deseen realizarse el examen sin costo y recibir información sobre la importancia de la detección temprana del virus.

La jornada de salud se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026 en la explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl./ Pixabay

¿Por qué es importante detectar el VPH a tiempo?

El Virus del Papiloma Humano es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo. En muchos casos puede no presentar síntomas, por lo que una persona puede tener el virus sin saberlo durante largos periodos.

Algunos tipos de VPH están relacionados con el cáncer cervicouterino, por lo que especialistas en salud destacan la importancia de realizar pruebas de detección periódicas para identificar posibles riesgos a tiempo.

Con esta jornada, la UNAM busca acercar servicios de salud preventiva a la población, además de generar conciencia sobre la importancia de realizarse estudios médicos que permitan detectar el virus de manera oportuna.

Especialistas universitarios aplicarán estudios para identificar 24 tipos de VPH, algunos relacionados con el cáncer cervicouterino./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
18:30 ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
18:03 Muere bebé de 4 meses en guardería de CDMX; autoridades investigan el caso
17:51 Mazatlán vs León ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 10 del Clausura 2025?
17:41 México debuta ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial y busca romper una histórica maldición
17:36 Hoy No Circula viernes 6 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
17:31 Gran Premio de Australia 2026: ¿Dónde y a qué hora ver el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1?
17:24 ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
17:24 UNAM realizará pruebas gratis para detectar VPH a mujeres en Nezahualcóyotl
17:22 ¿Muñeco Gallardo puede ser opción para América en caso de salida de Jardine?
17:21 Netflix te lleva a Corea para ver a BTS: así puedes participar en el concurso y ganar el viaje
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
André Jardine en el banquillo durante el partido de Puebla ante América en la Liga MX | IMAGO 7
Futbol
05/03/2026
¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
Muere bebé de 4 meses en guardería de CDMX; autoridades investigan el caso
Contra
05/03/2026
Muere bebé de 4 meses en guardería de CDMX; autoridades investigan el caso
Mazatlán vs León Jornada 10 | RÉCORD
Futbol
05/03/2026
Mazatlán vs León ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 10 del Clausura 2025?
Novena de México durante el Clásico Mundial 2023 | x:@MexicoBeis
Beisbol
05/03/2026
México debuta ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial y busca romper una histórica maldición
Hoy No Circula viernes 6 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Contra
05/03/2026
Hoy No Circula viernes 6 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP
Fórmula 1
05/03/2026
Gran Premio de Australia 2026: ¿Dónde y a qué hora ver el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1?