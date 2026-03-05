Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mazatlán vs León ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 10 del Clausura 2025?

Mazatlán vs León Jornada 10 | RÉCORD
Rafael Trujillo 17:51 - 05 marzo 2026
En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el partido de la Liga MX

A salir del fondo de la tabla. Mazatlán aún no cierra las posibilidades de clasificar a la Liguilla en su último torneo en primera división, para ello deberá seguir sumando victorias incluyendo la de este viernes cuando reciba a León en la Jornada 10 de la Liga MX.

Estadio El Encanto de Mazatlán | IMAGO7

¿Cómo llegan a la Jornada 10?

Mazatlán llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, acumulando dos victorias, un empate y dos derrotas. Los Cañoneros vienen de perder a media semana ante Atlético de San Luis, pero previamente habían conseguido importantes victorias frente a Pachuca y Santos.

El equipo de Christian Ramírez se encuentra actualmente en la posición 16 con apenas 7 puntos tras 9 partidos disputados. Los Cañoneros han mostrado serias deficiencias defensivas, recibiendo 18 goles mientras solo han anotado 9, lo que los coloca como uno de los equipos más goleados del torneo. Aun así, está a sólo seis unidades de la zona de Liguilla por lo que aún no tiran la temporada.

Dudú celebrando su gol con Mazatlán l IMAGO7

Por su parte, León muestra un rendimiento similar con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros, pero los dos triunfos llegaron en sus últimos dos juegos venciendo a Necaxa y a Santos Laguna, resultado que los ha alejado de los últimos puestos.

León ocupa el puesto 13 con 10 puntos en 8 encuentros, con 9 goles a favor y 11 en contra, sin embargo, tiene un partido menos que el resto debido a que no se midió ante Chivas a media semana debido a que el Akron estuvo ocupado por una celebración conocida como Copa de Leyendas, una juego entre jugadores históricos del Barcelona y Real Madrid.

León celebrando el gol del triunfo sobre Necaxa | MexSport

Historial entre ambos

El último duelo entre estos equipos se disputó el 24 de septiembre de 2025 en el estadio de León, con un empate 2-2 como resultado final. En cuanto al último juego en el Encanto, León se impuso por 2-1 en su visita.

De los últimos cinco enfrentamientos, León ha ganado dos partidos, mientras que se registraron tres empates, lo que muestra un ligero dominio de los Esmeraldas en el historial reciente entre ambos conjuntos. El último triunfo de los Cañoneros ante los esmeraldas llegó en el Apertura 2022 cuando se impusieron 0-3.

Mazatlán vs León

El partido entre Mazatlán y León se llevará a cabo este viernes para abrir la Jornada 10 del Clausura 2026, en la casa de los Cañoneros en punto de las 19:00 horas del centro de México y, se podrá ver en transmisión por Azteca 7 así como por Fox.

Fecha: viernes 6 marzo 2026
Horario: 19:00 horas del centro de México
Estadio: El Encanto
Transmisión: Azteca 7 y Fox One

León vs Mazatlán durante partido correspondiente a la Liga MX | MEXSPORT
