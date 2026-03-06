Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Claro Sports transmitirá la UEFA Europa League y la Conference League en México

Europa League y Conference League serán transmitidos por Claro | UEFA
Rafael Trujillo 19:08 - 05 marzo 2026
La fase final de los dos torneos europeos se podrán ver por la televisora

La UEFA Europa League y la UEFA Conference League, tendrán una nueva casa en México. Tras varios años en los que estas ligas sólo se podían ver en ESPN y Fox Sports, ahora Claro Sports se une a las transmisiones.

La UEFA Europa y Conference League encontraron nueva casa | X

A partir de la Fase de Octavos de Final, la multiplataforma de Claro Sports ofrecerá la mitad de los partidos de cada jornada, permitiendo a los seguidores no perderse detalle de las rondas eliminatorias.

La cobertura incluirá los partidos de vuelta de los octavos, y mantendrá este formato de transmisión para las etapas de Cuartos de Final, Semifinales y las esperadas Finales.

La UEFA llega a las transmisiones de Claro Sports | IMAGO7

"El futbol europeo despierta una enorme pasión en México y en toda la región. Con la transmisión de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League reforzamos nuestro compromiso de llevar a las audiencias los torneos más relevantes del mundo, con cobertura multiplataforma y acceso a los momentos más emocionantes de cada jornada", declaró José Antonio Aboumrad, Director de Claro Sports.

Este acuerdo forma parte de la ampliación de derechos de transmisión que mantiene Claro Sports con la Union of European Football Associations, los cuales se extienden para México y Centroamérica hasta la temporada 2026-2027.

¿Fechas importantes de la Europa y Conference League?

La UEFA Europa League 2025/26 comenzó el 24 de septiembre y concluirá con la Final de Estambul el 20 de mayo de 2026. Los Octavos de Final se jugarán el jueves 12 de marzo la Ida, mientras que la Vuelta será entre el 18 y 19 del mismo mes. Así los Cuartos se jugarán el 9 y 16 de abril, las semifinales entre el 30 y 7 de mayo con la Final en la fecha ya mencionada.

La Conference League verá fechas similares, al menos para los Octavos, Cuartos y Semifinales. La Final se llevará a cabo el 27 de mayo.

