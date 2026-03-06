Leonardo Jardim asume el Flamengo a días de la Final contra Fluminense

Flamengo inició formalmente una nueva etapa bajo la dirección técnica de Leonardo Jardim. El entrenador portugués fue presentado este jueves en las instalaciones de Ninho do Urubu, en un evento que marca el comienzo de su gestión apenas cuatro días antes de que el equipo dispute el trofeo del Campeonato Carioca frente a su histórico rival, Fluminense.

Tras la salida de Filipe Luis, la directiva del club agilizó las gestiones a inicios de esta semana para asegurar la llegada del técnico europeo. Tras una reunión clave sostenida el pasado lunes para concretar los términos del acuerdo, el anuncio oficial se realizó el miércoles, culminando con su presentación formal ante los medios de comunicación y la afición tan solo 24 horas después.

Filipe Luis durante la Recopa Sudamericana | AP

Jardim asume la responsabilidad al frente de Flamengo

Durante su primera comparecencia como técnico del Mengão, Jardim no eludió la responsabilidad que conlleva el cargo ni la particularidad de estrenarse en el banquillo durante una final de partido único.

El portugués reconoció abiertamente que asumir el mando en la antesala de un Clásico, y previo a una Final, deja un margen de maniobra reducido para implementar cambios profundos, pero subrayó su comprensión sobre la magnitud del encuentro del domingo. También destacó el respeto que tiene por la tradición de estos enfrentamientos en el fútbol brasileño.

Jardim fue enfático al señalar la relevancia del choque contra el Flu. "Sé lo mucho que importan los derbis a los aficionados y que el Fluminense ha planteado problemas". Esta declaración refleja el análisis previo realizado por el técnico sobre el desempeño reciente de su próximo rival en el Maracaná.

Filipe Luis todavía como técnico de Flamengo en la Recopa Sudamericana | AP

A pesar de la celeridad de su contratación, Jardim ya se encontraba en territorio brasileño por motivos personales antes de cerrar su vínculo con el club carioca. Según reveló el propio entrenador, su llegada a Río de Janeiro se vio facilitada por haber asistido previamente a una boda en Belo Horizonte, lo que simplificó el traslado logístico hacia la capital fluminense.

Sin embargo, el proceso de transición aún está en marcha en cuanto a su equipo de trabajo. Jardim compartió que ha aterrizado en el club sin la totalidad de su personal administrativo y técnico debido a la rapidez con la que se concretó la mudanza.

A pesar de esta ausencia parcial de sus colaboradores habituales, el técnico agradeció el respaldo encontrado en la estructura actual del club. "Agradezco el apoyo del cuerpo técnico y de los jugadores de Flamengo", señaló, tras completar dos jornadas intensas de reuniones y observación directa del plantel.

¿Cuándo enfrenta Flamengo a Fluminense

El enfoque de Leonardo Jardim está puesto exclusivamente en la organización estratégica para el duelo decisivo. El encuentro final entre Flamengo y Fluminense se llevará a cabo este domingo en el Estadio Maracaná a las 15:00 horas (tiempo del centro de México), donde se definirá al campeón del Campeonato Carioca en un formato de partido único que no permite errores.

Jugadores de Flamengo en celebración | AP