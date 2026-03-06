¿Cómo le ha ido a México en el Clásico Mundial de Béisbol?

Finalmente terminó la espera para los seguros del béisbol, pues luego de tres año de espera está de regreso el Clásico Mundial de Béisbol, el cual reúne a las 20 mejores naciones en del mundo, para una serie de un mes en busca del mejor equipo del juego de pelota en el mundo, mismo que históricamente se le da muy bien a México.

Novena de México previo al duelo contra los Dodgers I X:@MexicoBeis

¿Cómo fueron los últimos mundiales para México?

En su sexta edición del Clásico, México llega como un de las naciones privilegiadas que han formado parte del torneo desde su creación en el 2006, presentándose por sexta ocasión de manera consecutiva, del mismo modo que Japón, Australia, Canadá, China, China Taipéi, Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos, Italia, Japón, Países Bajos, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

En sus participaciones, el equipo tricolor se ha colocado como uno de los mejores en la historia del torneo, siendo uno de los más regulares y que mejores exhibiciones dieron en su presencia dentro del diamante internacional.

México llego a semifinales del WBC por primera vez | AP

2006

En su primera edición del campeonato el cual arrancó en el Tokyo Dome de Tokio y terminó en PETCO Park de San Diego, la novena mexicana logró superar la Fase de Grupos, sin embargo, quedó eliminada en la segunda ronda. Al final, el campeón sería Japón gracias a una extraordinaria actuación de Daisuke Matsuzaka.

2009

Durante su regreso al diamante internacional, el equipo de México no sólo volvió más fuerte, sino que también tuvo el honor de ser sede del Grupo B durante los duelos de Fase de grupos, desde el Foro Sol de la CDMX.

Randy Arozarena fue uno de los mejores jugadores de México en el WBC | AP

El cuadro tricolor volvió a cumplir las expectativas y una vez más superó la primera etapa, ahora con el apoyo de su gente. Desafortunadamente en la segunda ronda el equipo no pudo hacer lo mismo y volvió a quedar eliminado.

2013

Ya en la segunda década del nuevo milenio, el equipo mexicano llegaba como una ‘potencia’ dentro del campo, teniendo la oportunidad de levantar la mano para alzar el título. Desafortunadamente, México no pudo superar la primera etapa del torneo y solo dejó como recuerdo la icónica pelea campal contra Canadá en Phoenix y dejando a República Dominicana como el primer y único campeón latino del torneo.

Novena de México previo al Clásico Mundial | x:@MLB_Mexico

2017

En la edición previa a lo que fue la mejor participación de México en un Clásico Mundial, el equipo verde volvió a quedar eliminado en la primera parte del certamen. Pese a conseguir grandes victorias como el 20-0 a Italia o el 11-9 ante Venezuela, los aztecas se despidieron temprano en la competencia pese a tener su segunda sede.

Randy Arozarena celebra una victoria durante el WBC

2023

Finalmente la mejor y más memorable actuación de México en un Mundial de béisbol. Con una plantilla plagada de jugadores de las Grandes Ligas y un Randy Arozarena en ascenso, la novena mexicana logró llegar hasta semifinales donde cayeron ante Japón en el que es considerado el mejor juego en la historia del Clásico Mundial.

Pese a su derrota en semis, el equipo liderado por Benjamín Gil logró hacerse del tercer puesto tras derrotar a Cuba. Por su parte, Japón se consolidó como el mejor del mundo luego de derrotar en la final a Estados Unidos, siendo Shohei Ohtani el MVP del Clásico.