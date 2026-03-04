Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Listo el calendario de la Selección Mexicana de Béisbol para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Selección Mexicana de Beisbol, un imán de rating durante el Clásico Mundial | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 11:09 - 04 marzo 2026
La Novena Mexicana ya conoce a sus rivales que enfrentará para el Clásico Mundial de Béisbol.

México integrará el Grupo B en la fase de grupos y todos sus compromisos se disputarán en el Daikin Park de Houston, Texas, escenario emblemático del béisbol profesional.

Calendario de México en el Clásico Mundial 2026

6 de marzo — México vs. Gran Bretaña: El debut de México será frente al combinado de Gran Bretaña, una selección en crecimiento que ha sorprendido en ediciones anteriores con su garra y disciplina táctica.

8 de marzo — México vs. Brasil: En su segundo partido, la tricolor se enfrentará a Brasil, un rival con potencial ofensivo y juventud en su alineación, que busca consolidarse como una potencia emergente en el béisbol mundial.

9 de marzo — México vs. Estados Unidos: El cruce más esperado de la fase de grupos será ante Estados Unidos, uno de los anfitriones y candidato fuerte al título. El gran rival de México en el Clásico Mundial de Béisbol; el duelo promete intensidad, ya que veremos a dos de los mejores equipos enfrentarse en el diamante, un espectáculo garantizado para la afición.

Selección Mexicana de Beisbol en el abandono

11 de marzo — México vs. Italia: Cerrando la fase de grupos, México se medirá ante Italia, selección tradicional de Europa con experiencia y bateadores peligrosos que pondrán a prueba a la defensa tricolor.

Objetivo: avanzar a la segunda ronda

Con cuatro partidos en menos de una semana, México buscará terminar entre los dos mejores del Grupo B para clasificarse a las rondas eliminatorias del torneo, con el objetivo claro de volver a meterse en la pelea por las medallas.

Selección Mexicana de Beisbol l X:MexicoBeis
