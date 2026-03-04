Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Efraín Álvarez revela que Amaury Vergara pidió a Chivas “ganar sí o sí” el Clásico Tapatío

Efraín Álvarez con Chivas en Liga MX I IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 16:48 - 04 marzo 2026
El atacante de las Chivas reveló la prioridad del dueño del rebaño rumbo a su segundo clásico

De cara al Clásico Tapatío de este fin de semana, el atacante de Chivas, Efraín Álvarez, reveló que el propietario del Guadalajara, Amaury Vergara, fue claro con el plantel: el objetivo es ganar “sí o sí” ante Atlas. El equipo rojiblanco asume el compromiso con la responsabilidad de darle una alegría a su afición.

Efraín Álvarez con Chivas | IMAGO7

“Los clásicos son para ganarse, especialmente aquí en Chivas. En realidad todos los partidos son para ganar, pero este tiene algo especial. Hace unos días hablé con el patrón y nos dijo que tenemos que ganar sí o sí. Aquí siempre hay presión, pero también el compromiso de darle una alegría a la afición, que siempre nos apoya”, expresó Álvarez.
Efraín Álvarez con Chivas en el último Clásico | IMAGO7

El atacante aseguró que, internamente, el Guadalajara siempre se asume como favorito para llevarse el Clásico Tapatío, aunque reconoció que eso debe demostrarse en la cancha. Además, aclaró que no hubo promesa de prima especial por vencer al Atlas, manteniendo la línea que ha caracterizado a la directiva.

“En nuestra cabeza y dentro del plantel siempre somos favoritos, pero eso no juega. Tenemos que salir concentrados y dar lo máximo. No se habló de ninguna prima; en Chivas la obligación es ganar, sí o sí”, agregó.
Efraín Álvarez con Chivas en el último Clásico | IMAGO7

Finalmente, Álvarez recordó cómo vivía los clásicos cuando residía en Estados Unidos, donde el Clásico Nacional ante América tenía un significado especial en su familia. Sin embargo, reconoció que ahora, tras experimentar ambos enfrentamientos desde dentro, los vive de manera distinta.

“Se vive muy diferente. Mi papá siempre fue chiva y allá se siente mucho el Clásico Nacional contra América. Pero ahora que estoy aquí, tanto el Clásico Nacional como el Tapatío son muy especiales. Estando acá sabemos que tenemos que ganarlos todos por la afición”, concluyó.
