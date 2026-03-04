Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Por el título! Real Sociedad vence a Athletic de Bilbao para jugar la Final de Copa del Rey

Real Sociedad superó a Athletic en la Ida de Semifinales | GROSBY
Real Sociedad superó a Athletic en la Ida de Semifinales | GROSBY
Rafael Trujillo 17:03 - 04 marzo 2026
La Real Sociedad ganó en casa para imponerse 2-0 global y pelear por el tercer título de su historia

Definida la Final de Copa del Rey. Un día después de que Atlético de Madrid sobreviviera a su visita al Camp Nou, la Real Sociedad se impuso al Athletic Bilbao en la segunda Semifinal para definir el partido por el título de la copa española.

Con un gol de penal del capitán Mikel Oyarzabal en los minutos finales del juego, el conjunto de San Sebastián puso fin al sueño del Athletic de conseguir la remontada y aseguró su clasificación a la Final del torneo de Copa.

Mikel Oyarzabal festejando su gol en la Copa del Rey | X @RealSociedad

Así ganó la Real

La Real Sociedad llegó a la Vuelta en Anoeta con la ventaja mínima luego de su victoria en la Ida con gol de Beñat Turrientes en febrero. Con esto, el equipo necesitaba sólo ganar en casa o como mínimo mantener el empate para acceder a su segunda final en los últimos seis años.

En los primeros minutos el conjunto visitante empezó a apretar la salida del cuadro local buscando el gol que empatara la serie, sin embargo, con forme fue avanzando el partido, la Real comenzó a afianzarse en el terreno de juego y siendo el equipo con más jugadas de peligro.

De la mano de Carlos Soler y el propio Oryazabal, el cuadro albiazul empezó a encontrar el arco defendido por el portero mexicano Alex Padilla, sin embargo, la falta de puntería y buenas acciones del ex de Pumas fueron suficiente para mantener el cero.

Athletic Bilbao y Real Sociedad compitiendo en Semifinales de Copa del Rey | X @AthleticClub

En la segunda parte, el conjunto visitante empezó a buscar más airadamente pero nuevamente sin generar suficiente peligro en el arco defendido por Álex Remiro. Tras los 90 minutos, el cuadro vasco sólo realizó tres tiros al arco demostrando su carencia ofensiva.

El penal que selló el triunfo

En los minutos finales, cuando parecía que el partido terminaría igualado sin goles, el silbante Soto Grado fue llamado por el VAR para revisar una jugada donde Ruiz de Galarreta ha cometido una falta al sujetar claramente a Yangel Herrera en un tiro de esquina.

El silbante decidió sancionar la pena máxima, misma que el capitán de los locales no desperdició y puso el 1-0 final para sentenciar el triunfo a su favor y mandar a su equipo a la séptima final de la Copa del Rey en su historia.

Real Sociedad superó a Athletic de Bilbao en la Copa del Rey | X @RealSociedad

A la Final

Ahora la Real Sociedad disputará la Final de la Copa del Rey, misma que se disputará el próximo 18 de abril de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla. La Real Sociedad se verá las caras con Atlético de Madrid por el título de copa.

