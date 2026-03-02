Cholo Simeone revela plan para frenar a Yamal previo a la Vuelta de las Semifinales de la Copa del Rey

Diego Pablo Simeone habló en conferencia de prensa previo al juego de Vuelta de las Semifinales de la Copa del Rey, en donde el Atlético de Madrid tiene una ventaja favorable de 4-0 ante el FC Barcelona, y aseguró que buscarán contrarrestar la individualidad de Lamine Yamal resaltando la forma en que lo harán.

"Lamine Yamal es un jugador individualmente muy bueno, desequilibrante sobre todo en el último tramo del juego”, mencionó el estratega argentino, antes de puntualizar que se abre un hueco para poder atacar en esa banda ante sus constantes llegadas del español sobre el arco rival.

“Tenemos que aprovechar las posibilidades que nos da en la parte ofensiva para poder atacar por ese sector. Y llevarle al lugar por donde se siente más incómodo, que es defendiendo”, dijo sobre el jugador que llegará encendido tras catapultar un hat-trick en el reciente juego del Barça ante el Villarreal.

Cholo Simeone en rueda de prensa | @Atleti

¿Cholo Simeone tiene su estrategia clara?

Simeone mencionó que tiene presente cual será el desenlace del encuentro y buscarán llevar el partido a su conveniencia: “"Nos imaginamos el partido como siempre que hemos jugador contra ellos. Sabemos de sus virtudes y de nuestras posibilidades de hacer el partido que necesitamos hacer. Intentaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.”

"Hay que contarle a los chicos que jugar este tipo de partidos es maravilloso. Uno está toda la temporada esperando partidos de esta trascendencia y evidentemente se necesita jugar con calidad, talento, jerarquía, personalidad, ilusión, fe. Y con determinación, sobre todo.”

Yamal en juego del FC Barcelona l AP

Asimismo destacó la importancia que tienen jugadores epecificios dentro de la estrategia del cuadro de Hansi Flick: "De más está decir la importancia que tienen Pedri y Raphinha en cualquier equipo del mundo. Mañana seguramente estarán y lo harán bien como lo suelen hacer porque son muy buenos futbolistas los dos.

'Cholo' Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | AP

Así fue la Ida de la Semifinal

En Madrid el maestro de ceremonias fue Diego ‘Cholo’ Simeone y su banda fue el Atlético de Madrid, quien dio un recital en el ataque, clavado cuatro goles al Barcelona que no metió ni las manos. Un autogol de Eric García al minuto 7 y goles de Griezmann, Lookman y Julián Álvarez sellaron la victoria en el primer tiempo.