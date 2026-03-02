Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

Alberto El Patrón regresa, pero no con Nación Lucha Libre

Alberto El Patrón y Ricardo Rodríguez | @PrideOfMexico
El Planchitas
El Planchitas 08:06 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Este martes 3 de marzo se dará una noticia que sacudirá la lucha libre mexicana, ya que será anunciado el inicio de una nueva empresa

Alberto El Patrón está de regreso con un proyecto grande para este 2026, pero contrario a lo que muchos sospechan, no es con Nación Lucha Libre, sino con una nueva empresa que está por anunciarse.

A través de redes sociales, Nación Lucha Libre confirmó que está de vuelta y ya hasta hay fecha para su primer evento en este año, quedando programado para el próximo 28 de marzo en la Sala Urbana de Naucalpan, Estado de México.

En su cartel aparecen nombres de viejos conocidos como Chessman, Monster Clown, Dark Escoria, Dark Cuervo, Rey Horus y Extreme Tiger. Incluso fue anunciada como invitada especial la leyenda Tinieblas y su hijo; no el enmascarado, sino Daniel Leal, quien será el presidente de Nación Lucha Libre.

¿Y El Patrón? Pues no. A diferencia de las temporadas pasadas, donde el otrora Alberto del Río figuraba como el rostro de esta promotora, haciéndola de luchador, presidente y todo lo que surgiera, en esta ocasión no está contemplado, y eso tiene un porqué…

Me cuentan que este martes 3 de marzo se dará una noticia que sacudirá la lucha libre mexicana, ya que será anunciado el inicio de una nueva empresa que promete destacar entre las independientes, aprovechando y retomando lo que han dejado en el camino las dos grandes compañías del país, como son Triple A y CMLL.

Alberto El Patrón figura como el rostro de esta nueva empresa que será anunciada mañana martes en una conferencia de prensa que se llevará a cabo en la zona de Interlomas. Aún faltan muchos detalles por destaparse, pero por lo que me he enterado, pinta para algo muy grande. Es un plan ambicioso que, si llega a pegar, dará mucho de qué hablar.

¿Penta sí es humilde o es pura pantalla?

Recientemente retomé un video que circula en redes sociales donde Penta abraza a dos pequeñas fans que lloran al conocerlo porque es su ídolo, hecho que lo hace parecer y confirmar la imagen de un hombre humilde que, a pesar de hoy en día haber alcanzado la fama y opulencia tras incorporarse a WWE, no se ha ‘volado’.

Mi comentario fue poniendo en duda esa imagen humilde de Penta y, aunque muchos me han preguntado a qué me refiero, calma, todavía no es momento. Él mismo, con alguna acción, me dará la razón. Sólo les puedo adelantar que esa imagen de hombre humilde que muestra ante las cámaras y los aficionados no es la misma que tiene con su círculo más, pero más cercano, con esos que lo vieron crecer y lo apoyaron cuando no era nadie en Ecatepec. Para ellos es evidente que ‘ya se le subió’. En su momento les contaré todo a detalle, tiempo al tiempo…

Lo Último
09:46 César Ramos Palazuelos está 'atrapado' en Dubai por conflicto en Medio Oriente
09:09 Espanyol lanza enérgica condena tras polémica de Rafa Mir sobre El Hilali
08:41 Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
08:32 49ers México cierran clínica con torneo de flag football en Los Cabos
08:29 ¿Se bajan de Australia? Aston Martin sigue con problemas de fiabilidad previo al inicio de la F1 2026
08:21 Raúl Jiménez lanza elogios a la Hormiga González: “Tiene olfato goleador”
08:06 Alberto El Patrón regresa, pero no con Nación Lucha Libre
07:55 Vuelve la F1: Gran Premio de Australia, horarios y dónde ver
07:45 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
07:36 Cholo Simeone revela plan para frenar a Yamal previo a la Vuelta de las Semifinales de la Copa del Rey
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
César Ramos Palazuelos está 'atrapado' en Dubai por conflicto en Medio Oriente
Futbol
02/03/2026
César Ramos Palazuelos está 'atrapado' en Dubai por conflicto en Medio Oriente
Espanyol lanza enérgica condena tras polémica de Rafa Mir sobre El Hilali
Futbol
02/03/2026
Espanyol lanza enérgica condena tras polémica de Rafa Mir sobre El Hilali
Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Contra
02/03/2026
Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
49ers México cierran clínica con torneo de flag football en Los Cabos
Otros Deportes
02/03/2026
49ers México cierran clínica con torneo de flag football en Los Cabos
Fernando Alonso con Aston Martin durante la pretemporada de la Fórmula 1 en 2026 | AP
Fórmula 1
02/03/2026
¿Se bajan de Australia? Aston Martin sigue con problemas de fiabilidad previo al inicio de la F1 2026
Raúl Jiménez lanza elogios a la Hormiga González: “Tiene olfato goleador”
Futbol
02/03/2026
Raúl Jiménez lanza elogios a la Hormiga González: “Tiene olfato goleador”