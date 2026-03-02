Verificación de edad requerida
Alberto El Patrón regresa, pero no con Nación Lucha Libre
Alberto El Patrón está de regreso con un proyecto grande para este 2026, pero contrario a lo que muchos sospechan, no es con Nación Lucha Libre, sino con una nueva empresa que está por anunciarse.
A través de redes sociales, Nación Lucha Libre confirmó que está de vuelta y ya hasta hay fecha para su primer evento en este año, quedando programado para el próximo 28 de marzo en la Sala Urbana de Naucalpan, Estado de México.
En su cartel aparecen nombres de viejos conocidos como Chessman, Monster Clown, Dark Escoria, Dark Cuervo, Rey Horus y Extreme Tiger. Incluso fue anunciada como invitada especial la leyenda Tinieblas y su hijo; no el enmascarado, sino Daniel Leal, quien será el presidente de Nación Lucha Libre.
¿Y El Patrón? Pues no. A diferencia de las temporadas pasadas, donde el otrora Alberto del Río figuraba como el rostro de esta promotora, haciéndola de luchador, presidente y todo lo que surgiera, en esta ocasión no está contemplado, y eso tiene un porqué…
Me cuentan que este martes 3 de marzo se dará una noticia que sacudirá la lucha libre mexicana, ya que será anunciado el inicio de una nueva empresa que promete destacar entre las independientes, aprovechando y retomando lo que han dejado en el camino las dos grandes compañías del país, como son Triple A y CMLL.
Alberto El Patrón figura como el rostro de esta nueva empresa que será anunciada mañana martes en una conferencia de prensa que se llevará a cabo en la zona de Interlomas. Aún faltan muchos detalles por destaparse, pero por lo que me he enterado, pinta para algo muy grande. Es un plan ambicioso que, si llega a pegar, dará mucho de qué hablar.
¿Penta sí es humilde o es pura pantalla?
Recientemente retomé un video que circula en redes sociales donde Penta abraza a dos pequeñas fans que lloran al conocerlo porque es su ídolo, hecho que lo hace parecer y confirmar la imagen de un hombre humilde que, a pesar de hoy en día haber alcanzado la fama y opulencia tras incorporarse a WWE, no se ha ‘volado’.
Mi comentario fue poniendo en duda esa imagen humilde de Penta y, aunque muchos me han preguntado a qué me refiero, calma, todavía no es momento. Él mismo, con alguna acción, me dará la razón. Sólo les puedo adelantar que esa imagen de hombre humilde que muestra ante las cámaras y los aficionados no es la misma que tiene con su círculo más, pero más cercano, con esos que lo vieron crecer y lo apoyaron cuando no era nadie en Ecatepec. Para ellos es evidente que ‘ya se le subió’. En su momento les contaré todo a detalle, tiempo al tiempo…