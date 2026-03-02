Verificación de edad requerida
49ers México cierran clínica con torneo de flag football en Los Cabos
Con un ambiente completamente familiar y competitivo, los San Francisco 49ers a través de su programa 49ers México, cerraron este domingo 1 de marzo de 2026 su clínica de desarrollo con un torneo de flag football celebrado en el Estadio Bicentenario.
El emparrillado fue el escenario donde distintos equipos previamente inscritos participaron en una jornada que tuvo como objetivo principal reforzar la comunidad del flag football y demostrar el impacto que puede generar este deporte más allá del resultado en el marcador.
Categorías, premiación y espíritu familiar
El torneo se dividió en distintas categorías y ramas: femenil, varonil y mixto. Hubo premiación para primer y segundo lugar, con medallas, trofeos y balones oficiales de la NFL intervenidos especialmente para el evento, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos del día.
Desde las 6 de la mañana comenzó la recepción de equipos y familias, quienes acompañaron a los jugadores durante toda la jornada hasta la clausura y entrega de reconocimientos. La respuesta en las gradas dejó claro que el flag football continúa ganando terreno como un espectáculo deportivo con identidad propia y ambiente seguro.
Presencia de embajadores y staff
Al igual que en el primer día de actividades, estuvieron presentes figuras clave del programa como Isaac Alarcón, Alfredo Gutiérrez y la coach Kelly, quienes acompañaron tanto la parte formativa como la competencia.
La clínica arrancó con sesiones explicativas dirigidas a entrenadores y docentes sobre la implementación del flag football en escuelas de educación básica dentro de la clase de educación física. Este torneo representó la parte práctica y vivencial del proyecto, llevando lo aprendido directamente al campo.
Más que un resultado en el marcador
Más allá de las victorias y derrotas, la jornada dejó una imagen clara: familias completas apoyando desde temprano, niñas y niños compitiendo en igualdad de condiciones y un entorno que apuesta por el desarrollo integral.
El cierre de esta clínica en Los Cabos no solo marcó el final de un evento, sino que reforzó el mensaje central del programa: consolidar una comunidad sólida que, en el corto plazo, pueda trasladarse a miles de escuelas del país y fortalecer el crecimiento del flag football en México. El balón ya está en juego, y la meta ahora es que también llegue a las aulas.