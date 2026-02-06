"Nunca dejes de soñar": Diana Flores tras recibir el premio a la Mujer del Año

La capitana de la Selección Mexicana de Flag Football, Diana Flores, se sigue consolidando como una de las mejores representantes del deporte azteca. La jugadora, quien también se ha convertido en embajadora de la NFL, fue reconocida recientemente con el premio a la Mujer del Año por parte de Women Raise The Game: Champions Celebration.

Dicho galardón reconoce a Diana como una deportista que se ha preocupado por aprovechar su talento y su lugar para abrir espacio a más mujeres en el deporte. "Me emociona muchísimo. Me siento muy honrada, muy orgullosa".

"Me emociona muchísimo poder aportar mi granito de arena para que también las siguientes generaciones puedan voltear y soñar en grande, saber que pueden estar aquí algún día y enfrentar cada reto con una sonrisa", añadió Flores en entrevista con Claro Sports.

Diana Flores durante una entrevista en 2023, como invitada a un partido de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

El mensaje de Diana Flores para las nuevas generaciones

A pesar de que históricamente la NFL y el futbol americano en general han estado dominados por hombres, la llegada del flag football ha permitido que se abra más la puerta a las mujeres. Y si bien toda bien no hay una liga femenina como tal, el camino empieza a marcarse para las futuras generaciones.

En ese sentido, Diana le mandó un mensaje a jóvenes y niñas que se están abriendo camino en diferentes disciplinas deportivas. "Es no dejes de soñar nunca, no dejes de prepararte, no dejes de luchar porque los sueños se hacen realidad".

"Fuera del campo, siendo embajadora y cara de este juego, para mí continuar no solo abriendo oportunidades y puertas, sino también recordándole a nuestras niñas que tienen que confiar en ellas, que tienen que ser valientes y resilientes", añadió Diana.

Diana Flores posando con su medalla de oro y la bandera de México | FACEBOOK @dianaflores

¿Qué espera Diana Flores de los Juegos Olímpicos?

Los Ángeles 2028 será la primera ocasión que el flag football forme parte del programa olímpico y como bicampeona de los World Games, la Selección Mexicana es una de las candidatas a llevarse medalla. Pero por ahora, Diana prefiere ir paso a paso, pues todavía quedan dos años de preparación.

"Creo que primero como jugadora, preparándome para hacer también este sueño realidad de representar a mi país en los Juegos Olímpicos", finalizó la mariscal de campo del combinado azteca, quien hace tres años protagonizó un comercial del Super Bowl LVII precisamente para promocionar el flag football.