Milan-Cortina 2026: Aplazado el partido de hockey olímpico entre Finlandia y Canadá por un virus estomacal

La Selección Femenina de hockey de Finlandia ha recibido el apoyo y la solidaridad de sus rivales en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026. Varios entrenadores y directivos del mundo del hockey expresaron sus deseos de una pronta recuperación este jueves, después de que Finlandia tuviera que posponer su partido inaugural de la ronda preliminar contra Canadá debido a un virus estomacal que diezmó su plantilla.

La decisión de reprogramar el encuentro para el 12 de febrero se tomó poco después de que Finlandia completara su entrenamiento matutino con solo ocho jugadoras de campo y dos porteras. Las 13 jugadoras restantes se encontraban en cuarentena o aislamiento por un norovirus que comenzó a afectar al equipo el martes por la noche.

La selección de Canadá respaldó plenamente la decisión de jugar en otra fecha. "En nombre de Hockey Canada y de nuestro equipo, queremos desearle a la selección de Finlandia una rápida recuperación", declaró la directora general, Gina Kingsbury, después de que Canadá realizara un entrenamiento a la misma hora en que debía disputarse el partido.

"Obviamente, trabajas durante cuatro años para llegar a unos Juegos Olímpicos, sabemos lo que significa representar a tu país y estar en este increíble torneo", añadió Kingsbury, exjugadora olímpica canadiense. "Enfermar y tener a un grupo de atletas indispuestas como ellas... lo sentimos mucho por ellas".

Natalie Spooner, de Canadá, durante un partido de hockey en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 | AP

El aplazamiento otorga a Finlandia dos días adicionales de descanso antes de su próximo partido contra Estados Unidos el sábado. "Aunque todas las partes implicadas reconocen la decepción de no jugar el partido en la fecha prevista, esta fue una decisión responsable y necesaria que refleja el espíritu de los Juegos Olímpicos y la integridad de la competición", comunicaron los responsables olímpicos.

Kingsbury, quien participó en el proceso de toma de decisiones, confirmó que los directivos finlandeses la mantuvieron informada sobre la situación desde el miércoles. Aseguró que la opción de dar el partido por perdido nunca se barajó, ya que todas las partes buscaron una solución razonable.

Además, Kingsbury afirmó que ninguna jugadora canadiense presenta síntomas y que las autoridades han indicado que el norovirus está aislado en el equipo finlandés. Antes de que se oficializara el aplazamiento, el seleccionador de Finlandia, Tero Lehterä, manifestó que sería injusto pedir a sus diez jugadoras sanas que disputaran un partido completo. Lehterä también destacó el riesgo de contagiar a las canadienses.

"La mayoría están mejorando, pero no lo suficiente como para jugar. Y existe la posibilidad de que si jugáramos, pudiéramos afectar también a la salud del equipo de Canadá", explicó Lehterä. "No podía arriesgar a mis jugadoras si estuvieron enfermas ayer para jugar esta noche, porque sería injusto para ellas".

Un trabajador desinfecta una pista de hockey durante los Olímpicos de Invierno de 2022 | AP

Lehterä comentó que los primeros síntomas aparecieron horas después del entrenamiento del martes. El partido reprogramado se jugará en uno de los dos días de descanso consecutivos del torneo femenino, justo antes del inicio de los Cuartos de Final

El entrenador de 53 años se encuentra en su primer año al frente del equipo femenino . A pesar de la adversidad, intentó mantener el optimismo. Bromeó diciendo que la última vez que jugó un partido con solo diez jugadores fue en una liga de aficionados. "Esto podría convertirse en una fortaleza. Tengo que pensar en positivo. Podríamos salir más fuertes de esto. Nunca se sabe".

La capitana de Finlandia, Jenni Hiirikoski, en su quinta participación olímpica, señaló que las jugadoras se están apoyando mutuamente. "No es agradable, desde luego. Pero intentamos centrarnos en el día a día. Lo importante ha sido cómo toleramos las diferentes situaciones. Intentamos ayudarnos unas a otras, pase lo que pase. Se trata de mantener la calma y la concentración".

Finlandia, junto con Chequia, llegaba al torneo como una de las aspirantes a medalla, por detrás de las dos grandes potencias: la favorita Estados Unidos y la actual campeona olímpica, Canadá. El equipo finlandés ha ganado cuatro bronces olímpicos, el último en Pekín 2022, y también ha obtenido el bronce en los dos últimos campeonatos mundiales.