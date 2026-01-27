Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Juegos Olímpicos de Invierno: Estos son los máximos ganadores de la justa invernal

Antesala de Juegos Milan Cortina 2026 l AP
Ramiro Pérez Vásquez 15:54 - 27 enero 2026
Noruega conquista la cima seguido de Estados Unidos en el medallero

Los Juegos Olímpicos de Invierno han construido su historia alrededor de un grupo reducido de naciones que, edición tras edición, han sabido capitalizar su tradición en los deportes sobre hielo y nieve. Desde Chamonix 1924 hasta Beijing 2022, el dominio de estas potencias ha quedado reflejado en un medallero histórico que marca tendencias claras en el olimpismo invernal.

Noruega lidera

En la cima aparece Noruega, el país más exitoso en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. La nación escandinava ha hecho del esquí nórdico su mayor fortaleza, con un dominio abrumador en pruebas como esquí de fondo, biatlón y salto de esquí, convirtiéndose en el referente absoluto del deporte invernal.

Pruebas de esquí l AP

Muy cerca se encuentra Estados Unidos, que ha logrado consolidarse como una potencia versátil. Su éxito se reparte entre disciplinas tradicionales como el patinaje artístico y el hockey sobre hielo, así como deportes más recientes como el snowboard y el esquí acrobático, lo que le ha permitido mantenerse en los primeros planos durante décadas.

Alemania ocupa también un lugar privilegiado en la historia olímpica invernal. Sumando los resultados de la Alemania unificada y sus antecedentes históricos, el país germano ha sobresalido especialmente en deportes de velocidad y precisión como el bobsleigh, el luge y el patinaje de velocidad.

Otro protagonista clave es Austria, una nación profundamente ligada al esquí alpino. Su constancia en esta disciplina le ha permitido acumular una gran cantidad de medallas y consolidar una identidad deportiva reconocida a nivel mundial dentro de los Juegos de Invierno.

Representante de Estados Unidos en Juegos de Invierno l AP

¿Quién completa el quinto lugar?

Canadá, por su parte, ha construido su prestigio principalmente sobre el hielo. El hockey sobre hielo ha sido su emblema olímpico, complementado con importantes resultados en curling, patinaje de velocidad y esquí acrobático, especialmente en las ediciones más recientes.

No puede dejarse de lado el impacto histórico de la Unión Soviética, cuyos logros siguen contando en el medallero global. Durante su existencia, el bloque soviético dominó disciplinas como el hockey y el patinaje artístico, sentando las bases de una potencia deportiva que marcó una época.

En conjunto, los máximos ganadores de los Juegos Olímpicos de Invierno reflejan cómo la inversión sostenida, la tradición y la cultura deportiva influyen directamente en el éxito olímpico. Estos países han definido la historia del evento y continúan siendo referencia obligada en cada nueva edición.

Esquí Alpino l AP

Países con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno (hasta Beijing 2022):

Noruega: 368 medallas

Estados Unidos: 305 medallas

Alemania: 240 medallas

Austria: 232 medallas

Canadá: 199 medallas

