Atalanta e Inter de Milán reparten puntos en la Serie A

En el ' Giuseppe Meazza' la escuadra de Atalanta y el Inter de Milán se quedaron ambos con un punto tras empatar 1-1 en el partido.

Atalanta e Inter de Milán reparten puntos l AP

El joven goleador Pío Espósito por parte del Inter de Milán fue el encargado de abrir el marcador. El portero de Atalanta alcanzó a manotear el balón pero no impidió que se estrellara en las redes.

Partido emocionante entre Inter Milán y Atalanta l AP

Poco después aparecía Tauram mano a mano frente al arquero de Atalanta vio el espacio y no dudó en disparar, pero este se fue desviado.

Nuevamente lo intentaba el conjunto del Inter de Milán, Tauram encarnaba a Carnesecchi pero este salía al achique, le quitó el balón y le hizo perder la oportunidad.

Atalanta no se quedó atrás y después de dos fallas claras tocaba el turno de atacar. Bernasconi tenía el balón controlado frente a la portería de Summer pero no encontró el lugar para el remate y mandó el balón hacia afuera.

La polémica del partido

Empate en la Serie A l AP