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Atalanta e Inter de Milán reparten puntos en la Serie A
En el ' Giuseppe Meazza' la escuadra de Atalanta y el Inter de Milán se quedaron ambos con un punto tras empatar 1-1 en el partido.
El joven goleador Pío Espósito por parte del Inter de Milán fue el encargado de abrir el marcador. El portero de Atalanta alcanzó a manotear el balón pero no impidió que se estrellara en las redes.
Poco después aparecía Tauram mano a mano frente al arquero de Atalanta vio el espacio y no dudó en disparar, pero este se fue desviado.
Nuevamente lo intentaba el conjunto del Inter de Milán, Tauram encarnaba a Carnesecchi pero este salía al achique, le quitó el balón y le hizo perder la oportunidad.
Atalanta no se quedó atrás y después de dos fallas claras tocaba el turno de atacar. Bernasconi tenía el balón controlado frente a la portería de Summer pero no encontró el lugar para el remate y mandó el balón hacia afuera.
La polémica del partido
El gol del empate por parte de Atalanta llegó con polémica incluía después de que antes de encarar al arquero el defensa de Inter cae debido a un empujón y toca el balón con la mano pero esto no es sancionado por lo que la jugada sigue y termina clavándose en las redes.
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