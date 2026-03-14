Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Atalanta e Inter de Milán reparten puntos en la Serie A

Atalanta empata con Inter de Milán AP
Jorge Armando Hernández 15:59 - 14 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Ambas escuadras se llevan la división de puntos

En el ' Giuseppe Meazza' la escuadra de Atalanta y el Inter de Milán se quedaron ambos con un punto tras empatar 1-1 en el partido.

Atalanta e Inter de Milán reparten puntos l AP

El joven goleador Pío Espósito por parte del Inter de Milán fue el encargado de abrir el marcador. El portero de Atalanta alcanzó a manotear el balón pero no impidió que se estrellara en las redes.

Partido emocionante entre Inter Milán y Atalanta l AP

Poco después aparecía Tauram mano a mano frente al arquero de Atalanta vio el espacio y no dudó en disparar, pero este se fue desviado.

Nuevamente lo intentaba el conjunto del Inter de Milán, Tauram encarnaba a Carnesecchi pero este salía al achique, le quitó el balón y le hizo perder la oportunidad.

Atalanta no se quedó atrás y después de dos fallas claras tocaba el turno de atacar. Bernasconi tenía el balón controlado frente a la portería de Summer pero no encontró el lugar para el remate y mandó el balón hacia afuera.

La polémica del partido
Empate en la Serie A l AP

El gol del empate por parte de Atalanta llegó con polémica incluía después de que antes de encarar al arquero el defensa de Inter cae debido a un empujón y toca el balón con la mano pero esto no es sancionado por lo que la jugada sigue y termina clavándose en las redes.

Últimos videos
Lo Último
18:26 ¡Bellissimo! Italia elimina a Puerto Rico y se coloca en las Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol
18:14 Cambian y reubican las bancas en el Estadio AKRON de cara a la Copa del Mundo
18:01 Insólita imagen en la Premier League: árbitro queda atrapado entre jugadores del Chelsea antes del partido
17:35 Real Oviedo vence al Valencia con todo y protestas de la afición
17:19 Diego Osuna Miranda, hijo del CEO de BBVA México, fallece tras choque en carretera del Edomex
17:19 ¡Uno más! Julían Araujo fuera de la convocatoria del Celtic por lesión
16:47 Simeone elogia a Obed Vargas tras su primera titularidad con Atlético de Madrid: "Jugó bien"
16:43 ¡De último minuto! Fórmula 1 suspende GP de Baréin y Arabia Saudí por conflicto bélico; no habrá carreras en abril
16:34 Kun Agüero reconoce la grandeza del Cruz Azul
16:23 West Ham frena al Manchester City y lo aleja del Arsenal en la pelea por la Premier League
Tendencia
1
Futbol ¿El Cantante contra el arbitraje? Polémica crítica en el Puebla vs Necaxa por expulsión a Kevin Rosero
2
Futbol Nicolás Larcamón advierte a la Liga MX: "Cruz Azul será Campeón"
3
Futbol ¡De Qatar a la cancha! Tripleta arbitral de César Ramos Palazuelos pitarán el Toluca vs Atlas
4
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Santos de la J11 del Clausura 2026?
5
Contra ¿Belinda le pidió guardar silencio? El supuesto contrato de confidencialidad con José Ángel Bichir que volvió a dar de qué hablar
6
Fórmula 1 Max Verstappen estalla contra la Fórmula 1: "cambie mi simulador por Mario Kart"
Te recomendamos
¡Bellissimo! Italia elimina a Puerto Rico y se coloca en las Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
14/03/2026
¡Bellissimo! Italia elimina a Puerto Rico y se coloca en las Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol
Cambian y reubican las bancas en el Estadio AKRON de cara a la Copa del Mundo
Futbol
14/03/2026
Cambian y reubican las bancas en el Estadio AKRON de cara a la Copa del Mundo
Insólita imagen en la Premier League: árbitro queda atrapado entre jugadores del Chelsea antes del partido
Futbol
14/03/2026
Insólita imagen en la Premier League: árbitro queda atrapado entre jugadores del Chelsea antes del partido
Real Oviedo vence al Valencia con todo y protestas de la afición
Futbol
14/03/2026
Real Oviedo vence al Valencia con todo y protestas de la afición
Luto en el deporte | FREEPIK
Contra
14/03/2026
Diego Osuna Miranda, hijo del CEO de BBVA México, fallece tras choque en carretera del Edomex
¡Uno más! Julían Araujo fuera de la convocatoria del Celtic por lesión
Futbol
14/03/2026
¡Uno más! Julían Araujo fuera de la convocatoria del Celtic por lesión