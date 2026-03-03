Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Lazio vs Atalanta: ¿Dónde y cuándo ver la Semifinal de la Copa de Italia?

Jugadores de Lazio en celebración de gol en la Serie A | AP
Jorge Armando Hernández 15:47 - 03 marzo 2026
Un triunfo para Atalanta y otro para Lazio son los que tienen ambas escuadras en su historial de enfrentamientos. EL 27 de enero tuvieron su último enfrentamiento en la Serie A.

Atalanta lleva ventaja sobre Lazio l AP

Tienen ya un previo partido en Copa de Italia en la temporada 2020-21 que terminó 3-1 en favor de Atalanta. Antes se tendrá que definir la ida entre Como e Inter de Milán.

Así mismo ambas escuadras Lazio y Atalanta disputan la Ida para jugar la Vuelta el próximo 22 de abril. La Copa de Italia espera a sus dos finalistas en una eliminatoria que se vivirá candente.

Atalanta busca la final de la Copa de Italia| AP

Lazio tiene un empate en la Serie A de Italia ante Caligari y una derrota contra el mismo Atalanta. También cuenta con otro descalabro ante Torino

¿Dónde y cuándo ver el partido entre Lazio y Atalanta?
Lazio lleva dos derrotas consecutivas | AP

  • Lugar: Stadio Olimpico di Roma

  • Fecha: 4 de marzo 2026

  • Horario: 15:00 hrs tiempo de México

  • Canal: FOX ONE

