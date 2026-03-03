Verificación de edad requerida
Lazio vs Atalanta: ¿Dónde y cuándo ver la Semifinal de la Copa de Italia?
Un triunfo para Atalanta y otro para Lazio son los que tienen ambas escuadras en su historial de enfrentamientos. EL 27 de enero tuvieron su último enfrentamiento en la Serie A.
Tienen ya un previo partido en Copa de Italia en la temporada 2020-21 que terminó 3-1 en favor de Atalanta. Antes se tendrá que definir la ida entre Como e Inter de Milán.
Así mismo ambas escuadras Lazio y Atalanta disputan la Ida para jugar la Vuelta el próximo 22 de abril. La Copa de Italia espera a sus dos finalistas en una eliminatoria que se vivirá candente.
Lazio tiene un empate en la Serie A de Italia ante Caligari y una derrota contra el mismo Atalanta. También cuenta con otro descalabro ante Torino
¿Dónde y cuándo ver el partido entre Lazio y Atalanta?
Lugar: Stadio Olimpico di Roma
Fecha: 4 de marzo 2026
Horario: 15:00 hrs tiempo de México
Canal: FOX ONE