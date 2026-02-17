Un estadio abandonado será la nueva casa de la Lazio: se revelan las primeras imágenes

La Lazio tiene la intención de abandonar el Estadio Olímpico, mismo que comparte con AS Roma, y construir su propia casa. El club de la Serie A ha presentado el proyecto para la remodelación del Stadio Flaminio, un recinto abandonado desde 2011, revelando las primeras imágenes de lo que será su futuro hogar.

Giacomo Raspadori se enfrenta a Gustav Isaksen en el partido entre Atalanta y Lazio | AP

El presidente Claudio Lotito, junto con el arquitecto Pierluigi Nervi y Enrico Lotito, director general de la formación y del fútbol femenino, han presentado la documentación para la construcción de las nuevas instalaciones. "Presentamos más que un estadio: una visión. Porque la reforma del Estadio Flaminio no solo tiene que ver con el Lazio, sino con la ciudad de Roma".

"Es un estadio histórico que nació en 1960. Es parte de un sistema urbano, no un recinto aislado", declaró el presidente de la Lazio en la conferencia de prensa de este martes en la cual presentó el nuevo proyecto. "Hemos abordado con seriedad el tema de la movilidad, conscientes de las preocupaciones de los residentes".

Tribunas prácticamente vacías en el Olímpico de Roma, a manera de protesta de la afición de la Lazio | AP

"El proyecto prevé la ubicación de nuevos estacionamientos fuera del barrio, la mejora del transporte público local, el fomento de la movilidad peatonal y ciclista y la transformación de la zona en una isla medioambiental. El objetivo es reducir el impacto del tráfico privado y mejorar de forma concreta la calidad de vida del entorno urbano. Cintura verde 57 mil metros cuadrados", añadió.

El plan contempla un aumento de la capacidad del estadio de los actuales 24 mil a 50 mil espectadores. Dado que el recinto está clasificado como patrimonio, las gradas existentes se mantendrán, pero se elevarán mediante una estructura de acero, que aumentará la altura de 17 a 40 metros.

Así son las primeras imágenes del nuevo estadio de la Lazio | X: @OfficialSSLazio

El proyecto incluye además la revitalización de toda el área circundante. Para financiar la obra, el club laziale contraerá un préstamo de 288 millones de euros a pagar en 30 años, complementado por una inversión propia de 87 millones de euros y un incentivo público de 25 millones de euros. El club presentó su propuesta al Ayuntamiento de Roma el pasado 9 de febrero y el municipio valora la viabilidad del mismo.

🏟️ La Lazio avanza en su proceso para poder recuperar el histórico Stadio Flaminio, abandonado desde 2011.



El conjunto romano presentó los documentos administrativos para obtener el derecho sobre el inmueble durante 99 años.



En caso de aprobación, buscarán renovarlo y… pic.twitter.com/a0kWErvbFB — Samuel Vargas (@SVargasOK) February 13, 2026

El Stadio Flaminio, que en el pasado acogió importantes competiciones de rugby, lleva más de una década sin uso. Con este proyecto, la Lazio se prepara para dejar de compartir el Estadio Olímpico con su rival, la Roma. Se prevé que la construcción de la nueva arena tarde tres años en completarse una vez iniciada.