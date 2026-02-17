¡De la Liga MX a la MLS! Jorge Ruvalcaba y Cade Cowell ya brillan con su nuevo equipo
Houston Dynamo vence 3-2 al conjunto de New York Red Bulls pero eso no impidió que Jorge Ruvalcaba y Cade Cowell, ambos exjugadores de Liga MX hicieran magia en la MLS.
Tras el gol al minuto nueve por parte de Guilherme, el conjunto neoyorquino logró poner el empate con una jugada prefabricada desde izquierda, Cade Cowell tomaba la banda para darle un pase filtrado a Jorge Ruvalcaba quien tardó en decidir pegarle al balón pero aún así acertó y puso el empate.
Cowell creates. Ruvalcaba converts. ⚡#RBNY | @RWJBarnabas pic.twitter.com/Iie7B9gab0— Red Bull New York (@NewYorkRedBulls) February 15, 2026
Cade Cowell, exfutbolista de Chivas y Jorge Ruvalcaba exfutbolista de Pumas hicieron una mancuerna a velocidad para poner el empate. Cowell siempre se ha caracterizado por su profundidad y velocidad al momento de recorrer las bandas, siguiendo esta línea y metiendo un toque preciso le puso un balón preciso a Ruvalcaba quien pateó con decisión.
Pese a la gran jugada y dupla de 'Vaquero' Cowell y Ruvalcaba, en el segundo tiempo al minuto 47 volvía a aparecer Guilherme quien volvía a colocar el balón entre las redes para descontar y poner el 2-1 en favor de los de Houston.
Al 67 vendría un penal en favor de los de Houston el cual volvería a cobrar Guilherme y con esto ponía el 3-1 en el marcador. Guilherme concretaba un triplete en el partido ante los NY Red Bulls.
Para finalizar el encuentro y poner el 3-2 final, apareció Eric Maxim Choupo-Moting al 83 para así anotar y cerrar el partido. Cade Cowell y Jorge Ruvalcaba lucieron en el partido pero no pudieron impedir la derrota.
