Ayuno intermitente no ayuda a bajar de peso como creías, revela estudio científico

Un nuevo metaanálisis publicado en la revista Cochrane Database of Systematic Reviews concluye que el ayuno intermitente no resulta especialmente eficaz para la pérdida de peso en adultos con obesidad o sobrepeso, y que sus resultados no muestran diferencias significativas frente a una dieta tradicional con restricción calórica.

El ayuno intermitente consiste en alternar periodos prolongados sin ingerir alimentos con ventanas en las que se come con normalidad. Hay distintas modalidades: ayuno en días alternos, restricción de alimentación durante ciertas horas del día o ayuno periódico.

En redes sociales se ha popularizado como una estrategia casi milagrosa para adelgazar y mejorar la salud. Sin embargo, la ciencia parece ponerle freno al entusiasmo.

Un estudio trabajó con casi 2 mil adultos para ver si realmente funcionaba el ayuno intermitente / FREEPIK

¿Qué dice exactamente el estudio?

Los investigadores analizaron 22 ensayos clínicos aleatorizados con 1,995 adultos de Norteamérica, Europa, China, Australia y Sudamérica. El seguimiento fue de hasta 12 meses.

El resultado principal fue claro:

En promedio, quienes practicaron ayuno intermitente perdieron alrededor del 3% de su peso corporal .

El umbral considerado clínicamente significativo para mejorar la salud suele ser del 5%.

El ayuno intermitente no mostró ventajas claras frente al asesoramiento dietético habitual / FREEPIK

Además, el estudio señala que el ayuno intermitente no mostró ventajas claras frente al asesoramiento dietético habitual ni frente a no hacer cambios importantes en la alimentación.

“El ayuno intermitente sencillamente no parece funcionar para los adultos con sobrepeso u obesidad que intentan perder peso", señala Luis Garegnani, autor principal de la revisión, del Cochrane Associate Centre del Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires.

También advirtió sobre la euforia digital en torno al tema:

"El ayuno intermitente puede ser una opción razonable para algunas personas, pero las pruebas actuales no justifican el entusiasmo que vemos en las redes sociales".

Los expertos piden que se realicen más estudios para comprobar la eficacia del ayuno intermitente / FREEPIK

¿Entonces no sirve para nada el ayuno ?

No necesariamente. Algunos especialistas consideran que la evidencia aún es limitada y que no se puede cerrar el debate. Ana Belén Crujeiras explicó que: “No es la última palabra. El ayuno intermitente puede ser útil en muchos casos; existen evidencias científicas que lo demuestran”.

Según la experta, este tipo de alimentación genera una “situación de cetosis nutricional que puede conferir beneficios para la salud porque los cuerpos cetónicos tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y son moléculas señalizadoras que pueden modular mecanismos epigenéticos. Se ha observado que este estado de cetosis nutricional se asocia con mejor bienestar y calidad de vida”.

Por su parte, Francisco J. Tinahones aclaró: “el artículo no dice que el ayuno intermitente no sirva para perder peso; lo que afirma es que con los estudios que han incluido hasta el momento no hay evidencia de que sea superior en la pérdida de peso a la restricción hipocalórica clásica. En eso podemos estar de acuerdo la mayoría de los investigadores y en la necesidad de más ensayos clínicos y de más duración para ver si realmente aporta más valor que la dieta hipocalórica clásica”.

Lo mejor es acudir con especialistas para una dieta adecuada a tu peso, estatura y hábitos diarios / FREEPIK

Falta más investigación

Los expertos coinciden en que hacen falta estudios más largos y con poblaciones más diversas. La mayoría de los ensayos se realizaron en países de renta alta y con muestras pequeñas.

“La obesidad es una enfermedad crónica. Los ensayos a corto plazo dificultan orientar las decisiones a largo plazo de pacientes y profesionales", añadió Garegnani.

Además, los resultados pueden variar según edad, sexo, estado de salud y antecedentes de trastornos alimentarios.

¿Qué recomiendan los especialistas?

Los expertos sugieren que cualquier estrategia para bajar de peso debe realizarse con acompañamiento profesional. El presidente de la SEEN destacó que el ayuno intermitente puede ser una alternativa válida, “como mínimo, es de la misma eficacia que la restricción hipocalórica clásica”.