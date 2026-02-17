Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Cuántas contingencias ambientales habrá en CDMX durante 2026?

Las alertas ambientales buscan reducir riesgos a la salud de la población. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:43 - 17 febrero 2026
Se acerca la temporada con mayor riesgo de mala calidad del aire en la zona metropolitana y autoridades ya encendieron las alertas preventivas.

Autoridades ambientales han dado a conocer el pronóstico de contingencias ambientales que podrían presentarse en la Ciudad de México (CDMX) y su zona conurbada entre febrero y junio de 2026, periodo en el que las condiciones climáticas suelen favorecer la acumulación de contaminantes en el aire.

Autoridades ambientales han dado a conocer el pronóstico de contingencias ambientales en CDMX./ Pixabay

Según lo expuesto por especialistas de la CAMe, se estima que durante esta temporada se puedan registrar entre cinco y 11 contingencias por ozono en la región metropolitana, dependiendo de las condiciones meteorológicas y la dispersión de los contaminantes.

¿Qué son las contingencias ambientales y por qué ocurren?

Las contingencias ambientales se activan cuando los niveles de contaminantes, especialmente ozono a nivel del suelo, superan los límites considerados seguros para la salud pública. Esto suele ocurrir con mayor frecuencia en épocas secas, con días soleados, poca lluvia y bajas velocidades de viento, que dificultan la dispersión de las emisiones de vehículos y otras fuentes.

La calidad del aire puede variar según las condiciones de temperatura y viento./ iStock

El ozono a nivel del suelo —diferente del que protege la atmósfera en capas altas— se forma cuando gases precursores como óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV) reaccionan en presencia de luz solar. Estas condiciones se dan con mayor frecuencia entre finales del invierno y el inicio de la primavera.

Pronóstico de contingencias para 2026

  • Temporada considerada: de febrero a junio de 2026, periodo típico de mayores concentraciones de ozono.

  • Estimación de eventos: entre 5 y 11 contingencias ambientales por ozono, según los modelos presentados por la CAMe.

  • Condiciones climatológicas: la combinación de altas temperaturas, cielos despejados y poca lluvia puede favorecer la formación de ozono.

Los especialistas señalan que marzo, abril y mayo podrían ser los meses con mayor probabilidad de activación de contingencias debido al incremento en las temperaturas y la persistencia de condiciones secas antes del inicio de la temporada de lluvias.

El monitoreo ambiental permite activar alertas preventivas a la población. / iStock

¿Qué implican las contingencias ambientales?

La activación de una contingencia generalmente incluye recomendaciones y restricciones para proteger la salud de la población, como:

  • Medidas de restricción vehicular según el programa de Hoy No Circula.

  • Recomendaciones para evitar la actividad física al aire libre, especialmente para grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

  • Consejos para reducir emisiones locales (como evitar el uso de aerosoles o limitar el uso de vehículos).

Estas acciones buscan disminuir la exposición al ozono y otros contaminantes que pueden afectar la salud respiratoria y cardiovascular.

La contaminación atmosférica impacta principalmente en zonas con alta movilidad vehicular. / FREEPIK
