¿Cuántas contingencias ambientales habrá en CDMX durante 2026?

Autoridades ambientales han dado a conocer el pronóstico de contingencias ambientales que podrían presentarse en la Ciudad de México (CDMX) y su zona conurbada entre febrero y junio de 2026, periodo en el que las condiciones climáticas suelen favorecer la acumulación de contaminantes en el aire.

Según lo expuesto por especialistas de la CAMe, se estima que durante esta temporada se puedan registrar entre cinco y 11 contingencias por ozono en la región metropolitana, dependiendo de las condiciones meteorológicas y la dispersión de los contaminantes.

¿Qué son las contingencias ambientales y por qué ocurren?

Las contingencias ambientales se activan cuando los niveles de contaminantes, especialmente ozono a nivel del suelo, superan los límites considerados seguros para la salud pública. Esto suele ocurrir con mayor frecuencia en épocas secas, con días soleados, poca lluvia y bajas velocidades de viento, que dificultan la dispersión de las emisiones de vehículos y otras fuentes.

El ozono a nivel del suelo —diferente del que protege la atmósfera en capas altas— se forma cuando gases precursores como óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV) reaccionan en presencia de luz solar. Estas condiciones se dan con mayor frecuencia entre finales del invierno y el inicio de la primavera.

Pronóstico de contingencias para 2026

Temporada considerada: de febrero a junio de 2026 , periodo típico de mayores concentraciones de ozono.

Estimación de eventos: entre 5 y 11 contingencias ambientales por ozono , según los modelos presentados por la CAMe.

Condiciones climatológicas: la combinación de altas temperaturas, cielos despejados y poca lluvia puede favorecer la formación de ozono. Los especialistas señalan que marzo, abril y mayo podrían ser los meses con mayor probabilidad de activación de contingencias debido al incremento en las temperaturas y la persistencia de condiciones secas antes del inicio de la temporada de lluvias.

¿Qué implican las contingencias ambientales?

La activación de una contingencia generalmente incluye recomendaciones y restricciones para proteger la salud de la población, como: Medidas de restricción vehicular según el programa de Hoy No Circula.

Recomendaciones para evitar la actividad física al aire libre , especialmente para grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

Consejos para reducir emisiones locales (como evitar el uso de aerosoles o limitar el uso de vehículos). Estas acciones buscan disminuir la exposición al ozono y otros contaminantes que pueden afectar la salud respiratoria y cardiovascular.