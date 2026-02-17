Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Qué le pasó a Rafael Inclán? Reportan que sufre crisis económica

Rafael Inclán vive una crisis económica a sus casi 85 años de edad/Las Estrellas
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 17:07 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El actor, próximo a cumplir 85 años, tramita apoyo de asociación por 2 mil pesos mensuales

Rafael Inclán, uno de los actores más reconocidos de la época del cine de ficheras de los años 70 y 80, estaría pasando por una severa crisis, emocional, pero sobre todo económica, la cual tendría que ver con una separación amorosa, así como con menos oportunidades de trabajo, justo cuando está por cumplir 85 años de edad.


El también actor de teatro y televisión, principalmente en Televisa, pasó de una vida lujosa con gastos considerables a estar dispuesto a cobrar menos dinero por trabajar en algún proyecto o buscar un apoyo económico de 2 mil pesos al mes que da la Asociación Rafael Banquels.

Rafael Inclán es uno de los actores y comediantes más reconocidas de la industria mexicana/Las Estrellas

Problemas económicos tras la pandemia y separación

De acuerdo con lo publicado por la revista TVNotas, Rafael Inclán, quien este 22 de febrero cumplirá 85 años de edad, comenzó a tener problemas económicos desde la pandemia por covid y se agravaron con el paso de los años, principalmente por la vida de lujos que se daba junto a su expareja Paola Lavat, con quien comenzó una vida en Las Vegas, pero seguía viajando continuamente entre México y Estados Unidos.

Rafael se casó con Paola en febrero de 2019, un año antes de la pandemia. Nadie imaginó los estragos financieros que traería el COVID. Él, como todo el gremio, tuvo un bajón económico, y Paola, quien era administradora de restaurantes en Las Vegas, se quedó sin trabajo”, publicó la revista, citando a una fuente cercana al actor.

Sus gastos se incrementaron increíblemente, porque además todo este tiempo iba y venía a Estados Unidos. En ocasiones, ella también viajaba a México. Además de los gastos para sostener una familia”, agregó la fuente.

Más adelante en la nota, se menciona que Rafael Inclán le sigue mandando dinero a su expareja, aproximadamente 2 mil dólares mensuales (equivalentes a 35 mil 600 pesos), pese a que ahora se ha visto en la necesidad de cobrar menos dinero por su trabajo o buscar un apoyo económico de una asociación.

Rafael Inclán está dispuesto a cobrar la mitad para que le den trabajo/IG: @rafaelinclansoyyo

Justo acaba de entregar sus documentos para recibir un apoyo de la Asociación Rafael Banquels, de 2 mil pesos mensuales. Puede parecer poco, sobre todo para él, que siempre se ha dado buena vida, pero en estos momentos le será de mucha ayuda”, agrega TVNotas.

¿Quién es Rafael Inclán?

Rafael Jiménez Inclán (nacido el 22 de febrero de 1941) es uno de los actores y comediantes más versátiles y prolíficos de la industria del entretenimiento en México, con una trayectoria que supera los 55 años.


Miembro de una influyente dinastía artística —siendo nieto de Lupe Inclán y primo de Alfonso Zayas—, se convirtió en la cara más visible del cine de ficheras en los años 70 y 80 con éxitos como La pulquería.


Sin embargo, su talento trascendió la comedia picaresca, consolidándose como un actor de prestigio al ganar el Premio Ariel a Mejor Actor en 2004 por la película Nicotina y destacar en teatro clásico con obras como El avaro de Molière.

Rafael Inclán destacó en el cine de ficheras de la década de los 70 y 80/Cultura Colectiva
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
19:37 Metro CDMX: Usuarios bajan 20% por culpa de las motos
19:28 ¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
19:16 Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
18:59 Vacaciones de Semana Santa 2026 SEP: ¿Cuándo inician y cuándo regresan a clases los estudiantes en México?
18:42 Premio Lo Nuestro 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO esta gala musical latina
18:42 Kylian Mbappé reacciona a los presuntos insultos racistas de Prestianni sobre Vinícius: "No merece jugar más la Champions"
18:37 Selección Mexicana jugará en Toluca y Puebla previo al arranque del Mundial
18:19 ¿Monedas falsas de 10 pesos? Te decimos cómo identificarlas y qué hacer con ellas
18:16 ¡Ya hace calor! Pronostican semana con altas temperaturas en CDMX y Edomex
17:41 Ezequiel Becerril vence al temido Estrecho de Cook y suma su quinto mar rumbo al reto mundial
Tendencia
1
Futbol Gabriel Milito no deja a Chivas pese a interés de Independiente de Argentina
2
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
3
Contra Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
4
Empelotados El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
5
Futbol Pachuca se despide de Jhonder Cádiz
6
Futbol Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
Te recomendamos
Metro CDMX: Usuarios bajan 20% por culpa de las motos
Contra
17/02/2026
Metro CDMX: Usuarios bajan 20% por culpa de las motos
¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
Empelotados
17/02/2026
¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
Contra
17/02/2026
Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
Vacaciones de Semana Santa 2026 SEP: ¿Cuándo inician y cuándo regresan a clases los estudiantes en México?
Contra
17/02/2026
Vacaciones de Semana Santa 2026 SEP: ¿Cuándo inician y cuándo regresan a clases los estudiantes en México?
Premio Lo Nuestro 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO esta gala musical latina
Contra
17/02/2026
Premio Lo Nuestro 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO esta gala musical latina
Kylian Mbappé reacciona a los presuntos insultos racistas de Prestianni sobre Vinícius: "No merece jugar más la Champions"
Futbol
17/02/2026
Kylian Mbappé reacciona a los presuntos insultos racistas de Prestianni sobre Vinícius: "No merece jugar más la Champions"