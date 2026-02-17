¿Qué le pasó a Rafael Inclán? Reportan que sufre crisis económica

Rafael Inclán, uno de los actores más reconocidos de la época del cine de ficheras de los años 70 y 80, estaría pasando por una severa crisis, emocional, pero sobre todo económica, la cual tendría que ver con una separación amorosa, así como con menos oportunidades de trabajo, justo cuando está por cumplir 85 años de edad.

El también actor de teatro y televisión, principalmente en Televisa, pasó de una vida lujosa con gastos considerables a estar dispuesto a cobrar menos dinero por trabajar en algún proyecto o buscar un apoyo económico de 2 mil pesos al mes que da la Asociación Rafael Banquels.

Rafael Inclán es uno de los actores y comediantes más reconocidas de la industria mexicana/Las Estrellas

Problemas económicos tras la pandemia y separación

De acuerdo con lo publicado por la revista TVNotas, Rafael Inclán, quien este 22 de febrero cumplirá 85 años de edad, comenzó a tener problemas económicos desde la pandemia por covid y se agravaron con el paso de los años, principalmente por la vida de lujos que se daba junto a su expareja Paola Lavat, con quien comenzó una vida en Las Vegas, pero seguía viajando continuamente entre México y Estados Unidos.

Rafael se casó con Paola en febrero de 2019, un año antes de la pandemia. Nadie imaginó los estragos financieros que traería el COVID. Él, como todo el gremio, tuvo un bajón económico, y Paola, quien era administradora de restaurantes en Las Vegas, se quedó sin trabajo”, publicó la revista, citando a una fuente cercana al actor.

Sus gastos se incrementaron increíblemente, porque además todo este tiempo iba y venía a Estados Unidos. En ocasiones, ella también viajaba a México. Además de los gastos para sostener una familia”, agregó la fuente.

Más adelante en la nota, se menciona que Rafael Inclán le sigue mandando dinero a su expareja, aproximadamente 2 mil dólares mensuales (equivalentes a 35 mil 600 pesos), pese a que ahora se ha visto en la necesidad de cobrar menos dinero por su trabajo o buscar un apoyo económico de una asociación.

Rafael Inclán está dispuesto a cobrar la mitad para que le den trabajo/IG: @rafaelinclansoyyo

Justo acaba de entregar sus documentos para recibir un apoyo de la Asociación Rafael Banquels, de 2 mil pesos mensuales. Puede parecer poco, sobre todo para él, que siempre se ha dado buena vida, pero en estos momentos le será de mucha ayuda”, agrega TVNotas.

¿Quién es Rafael Inclán?

Rafael Jiménez Inclán (nacido el 22 de febrero de 1941) es uno de los actores y comediantes más versátiles y prolíficos de la industria del entretenimiento en México, con una trayectoria que supera los 55 años.

Miembro de una influyente dinastía artística —siendo nieto de Lupe Inclán y primo de Alfonso Zayas—, se convirtió en la cara más visible del cine de ficheras en los años 70 y 80 con éxitos como La pulquería.

Sin embargo, su talento trascendió la comedia picaresca, consolidándose como un actor de prestigio al ganar el Premio Ariel a Mejor Actor en 2004 por la película Nicotina y destacar en teatro clásico con obras como El avaro de Molière.