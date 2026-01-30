Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿De qué murió Pedro Torres? El productor de Big Brother falleció rodeado de su familia

Sus parientes lo velarán de manera privada y piden respeto por el duelo que están pasando / IG: @ptorres
Jorge Reyes
Jorge Reyes 07:56 - 30 enero 2026
El exesposo de Lucía Méndez tuvo mucha influencia dentro de la televisión mexicana

Pedro Torres, uno de los productores más influyentes en la historia de la televisión mexicana, murió a los 72 años la madrugada del 30 de enero. Fue el creador de 'Mujeres Asesinas', impulsor de 'Big Brother' en México y expareja de Lucía Méndez. Sus hijos informaron su fallecimiento con un emotivo comunicado en redes sociales.

“Falleció en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de su familia”, compartieron Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres.
Pedro Torres falleció a los 72 años en la madrugada de este viernes / IG: @ptorres

¿De qué falleció Pedro Torres?

Aunque no se precisó la causa exacta de su muerte, se sabía que Pedro Torres padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que también afecta a Yolanda Andrade. En diciembre pasado, su hijo Pedro Antonio había adelantado que el productor estaba “delicado, pero estable”.

Lucía Méndez, conmovida, también habló públicamente de su salud: “Sí estoy pasando por un momento difícil, de ver a mi hijo así, de saber que la vida se te va y saber que a veces no la valoras, que piensas que va a ser eterno y no es cierto”.

El productor se casó con Lucía Méndez, con quien tuvo un hijo / Redes Sociales

¿Quién fue Pedro Torres?

Pedro Torres Castilla estudió cine en el London International Film School en los años 70, pero fue en México donde revolucionó la industria audiovisual. Durante 15 años transformó la publicidad con un estilo visual único y dirigió videoclips para artistas como Luis Miguel, Emmanuel, Amanda Miguel y Julio Iglesias.

En televisión, fue el responsable de telenovelas como Corona de lágrimas, pero su gran salto llegó con el reality show Big Brother en 2001, el primero en su tipo en México, y que tuvo un enorme impacto en la cultura pop nacional.

En 2008 fundó su propia casa productora, Mediamates, desde donde desarrolló Mujeres Asesinas, una serie que se volvió referente del thriller televisivo en español. Su legado también incluye campañas visuales como Converse por el Día de Muertos (2022–2023). En 2025 fue galardonado con la Presea Manuel Acuña, el mayor reconocimiento cultural de su natal Saltillo.

La familia pronto dará a conocer el lugar donde lo despedirán / IG: @ptorres

Despedida en privado

Los familiares informaron que el velorio de Pedro Torres se realizará de manera privada. Agradecieron el cariño del público y pidieron respeto en este momento doloroso.

“Agradecemos profundamente las muestras de cariño y solidaridad recibidas durante su enfermedad, y solicitamos de la manera más respetuosa a los medios de comunicación y al público en general comprender y respetar este momento de duelo que atraviesa la familia.  Pedro será velado de manera privada. en su momento, les informaremos la fecha y hora de las misas para quienes deseen acompañarnos y honrar su memoria. Agradecemos su cariño comprensión y respeto”, comunicó la familia.
