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Empelotados

Alana Flores acepta que Flor Vigna será 'la rival más difícil que le han puesto'

Mario Ángel Guzmán Domínguez 00:35 - 18 marzo 2026
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La influencer mexicana buscará mantener el invicto ante la argentina

Si Alana Flores buscaba un verdadero reto, lo ha encontrado. La argentina Flor Vigna, también boxeadora aficionada invicta, será la nueva rival de la regiomontana en Supernova Strikers 2, en lo que apunta a ser la mayor amenaza en la carrera de la mexicana.

Con 12 centímetros y 5 kilos de diferencia, además de un récord de 2-0 en este tipo de eventos y un tiempo de experiencia similar al de Alana, la argentina llega con la misión de propinarle su primera derrota.

Zendejas contradice la versión de Alana Flores y dice que le pidieron bajar 10 kilos. / @supernovaboxing

Durante la presentación de la porteña, Alana admitió que se trata de la rival más peligrosa dentro de las opciones que le ofrecieron:

“Me presentaron varias opciones, todas argentinas: una no quiso y si elegía las otras quedaba fuera Netflix. Me dijeron: esta es la rival más difícil, la rival que queremos”, detalló.
Alana Flores en presentación de combate | @supernovaboxing

Para concretar el combate, Vigna tuvo que aceptar condiciones específicas: bajar ocho kilos y utilizar guantes de 16 onzas para equilibrar la contienda. Sin embargo, esto desató la molestia de Alana, quien aseguró que su rival no ha sido del todo clara.

Vigna insistía en que debía bajar ocho kilos, pero “La Rana” reprodujo un audio en el que la propia cantante afirmaba pesar 63 kilos. Además, la regiomontana le cuestionó públicamente si había firmado algún acuerdo para dejarse perder, a lo que Flor respondió que no, desmintiendo los rumores en redes sociales.

En otro momento de la conferencia, Vigna propuso que Alana apostara sus cuatro cinturones, modificar el peso pactado y pelear sin careta, condiciones que la mexicana rechazó.

“Me parece una falta de respeto que ya hayamos pactado las cosas y ahora quiera cambiar todo, tergiversando la situación”, señaló Alana.

Flor Vigna podría tomar el lugar de Samadhi Zendejas | IG: @florvigna

Eso sí, ambas llegaron al acuerdo de disputar cuatro asaltos, elevando el nivel de exigencia del combate.

Supernova Strikers: Genesis se celebrará el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, en un evento que no solo incluirá boxeo, sino también presentaciones musicales a cargo de Óscar Maydon y Carín León.

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