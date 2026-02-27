Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Box

Alana Flores confirma que ya tiene rival para Supernova Strikers 2

En exclusiva para RÉCORD, Alana Flores confirmó que ya tiene nueva rival para su pelea en Supernova Génesis, luego de que Samadhi Zendejas se bajara del evento.
Mario Ángel Guzmán Domínguez 11:14 - 27 febrero 2026
La boxeadora mexicana reveló en exclusivas con Récord que ya tiene oponente para el gran evento

Luego de semanas de incertidumbre, la influencer Alana Flores confirmó en exclusiva para RÉCORD que ya tiene rival para Supernova Strikers 2: una retadora extranjera que, asegura, cumple con todas las exigencias que el propio público le había impuesto.

Alana Flores | IG: alanafloresf

Exclusivamente te lo digo aquí, sí, ya hay noticias oficiales, es una muy buena rival. La verdad es que, no quiero dar mucho spoiler, pero es una pelea que definitivamente va a dar mucho de qué hablar

En un inicio, ‘La Rana’ se enfrentaría a la actriz Samadhi Zendejas. Sin embargo, el combate se cayó luego de que no hubiera acuerdo con el peso pactado. Aunque Alana accedió a pelear sin un límite de peso, ya no lograron convencerla

Tras la decisión de Samadhi, las críticas volvieron a rodear a Flores, quien simplemente quiere seguir probándose en un deporte que le ha robado el corazón. Por eso, junto a la gente de Supernova, comenzaron la búsqueda de un reemplazo que esté a su nivel o incluso por encima.

Alana Flores anunció a Récord que ya tiene rival | @RanizaFC

Creo que es una pelea en la cual yo me puedo demostrar y es una pelea en la cual, si lo logro, creo que puedo puedo nuevamente volver a hacer una historia en mi vida que me va dejar muy marcada

¿Quién será la oponente de la streamer Alana Flores?
Alana Flores tendrá rival para Supernova Strikers 2 | X: @alanafloresf

No ha sido un camino sencillo para Alana. Sus cuatro títulos en peleas de streamers y la disciplina que ha mostrado en el pugilismo han provocado que varias posibles retadoras den un paso atrás. Sin embargo, reveló que esta vez sí hubo una valiente y adelantó, también en exclusiva para RÉCORD, que no es mexicana.

Samadhi no fue ningún reto, porque de haber sido un reto, hubiera estado ese día en el ring. Pero este es un reto de verdad, porque esta va a ser una pelea muy difícil para mí, que es lo que la gente quiere ver, una rival complicada. Entonces, este es un reto de verdad, y no no pura palabrería. Y si te puedo dar una pistita, es extranjera
