Futbol

Uriel Antuna sueña con acabar sequía de título de Pumas

Uriel Antuna y Efraín Juárez durante la visita de Pumas a Atlas en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Jorge Armando Hernández 12:44 - 27 febrero 2026
El atacante universitario contó en una entrevista con TUDN cómo se dio su llegada al conjunto felino

Aun con todas las críticas en el tema de resultados y funcionamiento general. Pumas de la mano de Efraín Juárez se encuentra ubicado en el tercer lugar de la tabla general. Una delantera encabezada por Álvaro Ángulo que mejora en cierta medida la ofensiva felina.

Uriel Antuna siendo derribado por Sergio Hernández | Imago7

Uriel Antuna llegó al conjunto universitario en el presente torneo Clausura 2026 y, a pesar de que su llegada fue un tanto criticada por su funcionamiento en Tigres, lo cierto es que el extremo puede aportar velocidad por las bandas.

Con Tigres no puedo ser el futbolista que fue en Cruz Azul; aun así, continúo buscando un lugar en el futbol mexicano. Ahora en su nueva aventura con el equipo de CU contó cómo fue su llegada después de una llamada con Efraín Juárez.

Pumas venció a Rayados en el cumpleaños de Efraín Juárez | IMAGO7

Nace de una llamada con Efra fue él quien me marcó… Veíamos que en Tigres obviamente no teníamos mucha participación, por aquí eso ya pasó y me gustó la manera en que habló Efra, la convicción de cómo me lo dijo. Entonces, creo que terminó convenciéndome de que realmente quería él que viniera.

'El Mago' mencionó que todas las decisiones con respecto a su carrera siempre las toma en mutuo acuerdo con su familia, su esposa y algunos amigos según mencionó en la entrevista. Revela que le pesó mucho mudarse a la Ciudad de México aunque la forma en que Efraín habló con él lo convenció mucho.

Uriel Antuna previo al partido de Pumas contra San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT
Uriel Antuna | MEXSPORT

La ciudad me movió mucho, aunque todas las decisiones las tomamos en conjunto con mi esposa y mi familia para ver cual es la mejor opción. En Tigres ya no tenía participación y la forma en como me habló Efra me convenció mucho.

Uriel Antuna considera un reto importante llegar al conjunto universitario donde a pesar de que acepta que el equipo vive un momento complicado, eso lo motiva a exigirse más, ya que considera que muchas personas "huyen" ante retos tan riesgosos.

¿Cuáles son los número de Uriel Antuna con Pumas?

El atacante hasta el momento suma 1 asistencia en el corto tiempo que lleva con la jersey de los felinos. Acumula solo 64 minutos en el campo y espera poder estrenarse el siguiente duelo ante Xolos

