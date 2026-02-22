Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Habrá una victoria como regalo? Pumas felicita a Efraín Juárez por su cumpleaños

Pumas felicita a Efraín Juárez | x:@PumasMx
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:26 - 22 febrero 2026
Pumas felicita por sus redes sociales a su director técnico.

Con motivo de conmemorar una fecha importante de su técnico, los Pumas felicitaron a Efraín Juárez por ser el día de su cumpleaños. Los Universitarios enfrentarán a los Rayados de Monterrey en Ciudad Universitaria. ¿El equipo le regalará una victoria como obsequio? 

Números de Efraín en Pumas

Desde su llegada a inicios de 2025 a los Universitarios, Efraín tuvo un torneo de altibajos; aunque el técnico llegó ya empezada la liga, no pudo meter a los auriazules a Liguilla, cayendo en Play-In ante Rayados de Monterrey.

El Apertura 2025 fue su primer torneo completo con los de la UNAM, pero a pesar de todos sus esfuerzos, los Universitarios cayeron eliminados ante el Pachuca en el Play-In.

¡Con el pie derecho! Pumas inicia el Clausura 2025 con victoria ante Necaxa | MEXSPORT

Ahora, en el Clausura 2026, ha registrado su mejor torneo con los Universitarios, manteniéndolos en 3er puesto (al momento), con uno de los mejores registros goleadores que el equipo ha tenido en los últimos torneos.

Juárez no ha podido trascender en la Concachampions, quedando eliminado ante el Vancouver Whitecaps y San Diego FC en los 2 torneos que a Efraín le ha tocado dirigir con los Pumas.

Adalberto Carrasquilla en el partido entre San Diego FC y Pumas en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT
¿Podrá ser el director técnico que rompa la sequía de títulos?

Uno de los momentos más ansiados para la afición Universitaria es la tan esperada novena, algo que han pedido en los últimos 15 años. La misión de Efraín parece ser complicada, pero el técnico de tan solo 38 años (recién cumplidos) buscará dárselas a la afición auriazul.

Efraín Juárez durante el Pumas vs San Diego | MEXSPORT
