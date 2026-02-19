Pumas sorprende y anuncia "refuerzo" de lujo

Pumas convocó a los medios a una conferencia de prensa este miércoles en las instalaciones de Cantera, esto para hacer la presentación de un elemento que busca darle muchas alegrías a la afición, un refuerzo pero no para la cancha, sino para la grada: 'Goya'.

Escudo Pumas | IMAGO7

'GOYA' FUE PRESENTADA POR PUMAS

El Club Universidad Nacional presentó oficialmente a ‘Goya’, la nueva mascota que representará al equipo femenil. Su debut se producirá este viernes en el Estadio Olímpico Universitario, cuando las auriazules se enfrenten a Tigres.

La creación de ‘Goya’ fue el resultado de una convocatoria lanzada por el club en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se evaluaron 53 diseños provenientes de la comunidad universitaria, resultando ganador el proyecto de Raúl Alejandro Morales Reyes.

🐾 Dicen que el primer día en Pumas nunca se olvida…

Goya ya conoció su nuevo hogar para comenzar a escribir su propia historia con nuestros colores. 💙✨



¡Bienvenida a casa, Goya!#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/QVXB3zQVbl — PUMAS (@PumasMX) February 18, 2026

Morales Reyes, alumno del posgrado en Artes y Diseño de la UNAM, no pudo asistir a la presentación por encontrarse realizando un voluntariado en África. Sin embargo, envió un mensaje en video expresando su gratitud y el honor que siente al ver su diseño cobrar vida como la nueva mascota del equipo.

DIRECTIVOS EN LA PRESENTACIÓN

El evento de presentación contó con la presencia de altos directivos del club y miembros del jurado, compuesto por académicos y autoridades de diversas facultades de la UNAM.

Luis Raúl González, presidente del club, oficializó la llegada de ‘Goya’ y declaró el 18 de febrero como la fecha de su "nacimiento". Además, confirmó que la nueva mascota animará tanto los partidos de la Liga MX Femenil como los de la varonil, acompañando al tradicional ‘Goyo’.

Presentación de Goya | X: @PumasMX

Paola Chavero, una de las jugadoras más emblemáticas de Pumas Femenil con ocho años en la institución, destacó la importancia de esta nueva figura para atraer a más seguidores, especialmente al futbol femenil.

"Para nosotras es un impacto grande. 'Goyo' lo hace muy bien, pero tener la mancuerna de 'Goya' es increíble. Va a jalar afición y que nos represente a nosotras, que vaya a la varonil... siempre es bueno tener a 'Goya' y 'Goyo'. Nosotras estamos contentísimas", declaró Chavero en rueda de prensa.

La jugadora también reconoció el crecimiento y el respaldo que ha recibido el equipo femenil desde sus inicios. "He visto la evolución desde 2018. Cada día nos apoyan más y eso se agradece. La institución nos apoya muchísimo y 'Goya' es una muestra de ese apoyo fundamental que pocos equipos tienen", añadió.