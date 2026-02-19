Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Pumas sorprende y anuncia "refuerzo" de lujo

Escudo de Pumas | IMAGO7
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 20:56 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Club Universidad Nacional hizo oficial el nacimiento de 'Goya', nueva mascota de la institución

Pumas convocó a los medios a una conferencia de prensa este miércoles en las instalaciones de Cantera, esto para hacer la presentación de un elemento que busca darle muchas alegrías a la afición, un refuerzo pero no para la cancha, sino para la grada: 'Goya'.

Escudo Pumas | IMAGO7

'GOYA' FUE PRESENTADA POR PUMAS

El Club Universidad Nacional presentó oficialmente a ‘Goya’, la nueva mascota que representará al equipo femenil. Su debut se producirá este viernes en el Estadio Olímpico Universitario, cuando las auriazules se enfrenten a Tigres.

La creación de ‘Goya’ fue el resultado de una convocatoria lanzada por el club en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se evaluaron 53 diseños provenientes de la comunidad universitaria, resultando ganador el proyecto de Raúl Alejandro Morales Reyes.

Morales Reyes, alumno del posgrado en Artes y Diseño de la UNAM, no pudo asistir a la presentación por encontrarse realizando un voluntariado en África. Sin embargo, envió un mensaje en video expresando su gratitud y el honor que siente al ver su diseño cobrar vida como la nueva mascota del equipo.

DIRECTIVOS EN LA PRESENTACIÓN

El evento de presentación contó con la presencia de altos directivos del club y miembros del jurado, compuesto por académicos y autoridades de diversas facultades de la UNAM.

Luis Raúl González, presidente del club, oficializó la llegada de ‘Goya’ y declaró el 18 de febrero como la fecha de su "nacimiento". Además, confirmó que la nueva mascota animará tanto los partidos de la Liga MX Femenil como los de la varonil, acompañando al tradicional ‘Goyo’.

Presentación de Goya | X: @PumasMX

Paola Chavero, una de las jugadoras más emblemáticas de Pumas Femenil con ocho años en la institución, destacó la importancia de esta nueva figura para atraer a más seguidores, especialmente al futbol femenil.

"Para nosotras es un impacto grande. 'Goyo' lo hace muy bien, pero tener la mancuerna de 'Goya' es increíble. Va a jalar afición y que nos represente a nosotras, que vaya a la varonil... siempre es bueno tener a 'Goya' y 'Goyo'. Nosotras estamos contentísimas", declaró Chavero en rueda de prensa.

La jugadora también reconoció el crecimiento y el respaldo que ha recibido el equipo femenil desde sus inicios. "He visto la evolución desde 2018. Cada día nos apoyan más y eso se agradece. La institución nos apoya muchísimo y 'Goya' es una muestra de ese apoyo fundamental que pocos equipos tienen", añadió.

Paola Chavero, Pumas Femenil | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
22:07 ¿Se va? El deseo de Keylor Navas sobre su futuro en Pumas y México
21:52 Philadelphia con pie y medio para enfrentar al América en Concachampions
21:49 La Pasión de Iztapalapa, con más de 180 años, es declarada Patrimonio de la Humanidad
21:10 Oficial: Se confirma Barcelona vs Real Madrid en Champions League
20:56 Pumas sorprende y anuncia "refuerzo" de lujo
20:46 OFICIAL: España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc se cancela; no habrá amistoso en Puebla
20:27 El “Volcán” cancha difícil para Pachuca en los últimos 10 años
20:03 ¿Cómo hacer gratis videos de objetos y frutas que hablan?
19:27 Revelan supuesta imposición de Ochoa en Selección Mexicana: 'Corona era mejor'
19:17 CDMX se blinda rumbo al Mundial 2026: capacitan a hoteles y restaurantes ante sismos
Tendencia
1
Empelotados TV Azteca rompe el silencio: El inesperado anuncio sobre Christian Martinoli
2
Contra ¿Tu auto dejará de circular a diario en 2026? Revisa si está en la lista
3
Contra ¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
4
Futbol ¿Memo Ochoa al Mundial 2026? Javier Aguirre le abre las puertas al arquero mexicano
5
Futbol "Su mujer deber haber sido infiel con un ne***": Felipe Melo estalla contra Prestianni por racismo contra Vinicius
6
Futbol Nacional Thiago Espinosa advierte a la Liga MX: “Vamos a clasificar y vamos a ser campeones”
Te recomendamos
¿Se va? El deseo de Keylor Navas sobre su futuro en Pumas y México
Futbol Nacional
18/02/2026
¿Se va? El deseo de Keylor Navas sobre su futuro en Pumas y México
Philadelphia con pie y medio para enfrentar al América en Concachampions
Futbol
18/02/2026
Philadelphia con pie y medio para enfrentar al América en Concachampions
La Pasión de Iztapalapa, con más de 180 años, es declarada Patrimonio de la Humanidad
Contra
18/02/2026
La Pasión de Iztapalapa, con más de 180 años, es declarada Patrimonio de la Humanidad
Oficial: Se confirma Barcelona vs Real Madrid en Champions League
Futbol
18/02/2026
Oficial: Se confirma Barcelona vs Real Madrid en Champions League
Pumas sorprende y anuncia "refuerzo" de lujo
Futbol Nacional
18/02/2026
Pumas sorprende y anuncia "refuerzo" de lujo
OFICIAL: España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc se cancela; no habrá amistoso en Puebla
Futbol Internacional
18/02/2026
OFICIAL: España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc se cancela; no habrá amistoso en Puebla