Memote Martínez no le teme a la competencia en Pumas con Juninho y Robert Morales

En Pumas, la competencia por la delantera es dura, pues hay distintas alternativas para Efraín Juárez, especialmente después de la llegada de Juninho y Robert Morales, quienes han respondido en este inicio del Clausura 2026.

Guillermo Martínez con Puma | IMAGO7

Sin embargo, una pieza que tendrá que hacer dobles esfuerzos para ganarse su lugar en el equipo es Guillermo Martínez, luego de recuperarse de su lesión que lo alejó algunos meses lejos de las canchas. El artillero mexicano abordó el tema de su actualidad en Universidad Nacional, en el que se siente tranquilo y feliz con la competencia que hay en el grupo.

¿Qué dijo 'Memote' Martínez sobre la competencia en Pumas?

“Son grandes jugadores (Robert Morales y Juninho), pero también grandes personas, se han adaptado bien a todo. Es una competencia sana, desde el día uno ellos lo han mostrado y de mi parte será lo mismo, eso te lleva a subir tus estándares en cuestiones de exigencia”, dijo ‘Memote’ Martínez a Análisis Puma.

El delantero auriazul toma el lado positivo de tener una dura competencia en el ataque de Pumas, para él, pelear por su lugar lo ayudará a sacar su mejor versión. Además, ‘Memote’ aseguró que está acostumbrado a este tipo de escenarios.

Juninho festeja gol de la victoria de Pumas ante Puebla | IMAGO7

“En toda mi carrera siempre he competido con grandes delanteros y en lo personal eso es algo muy motivante porque yo nunca los veo como un reto ni como algo negativo, siempre es positivo porque eso me va a ayudar a sacar mi mejor versión”, agregó Martínez.

Memote se reencuentra con el gol

En su último encuentro, Guillermo Martínez aprovechó sus minutos en el terreno de juego para hacerse presente en el marcador. Al minuto 44 dio un cabezazo certero para iniciar la remontada universitaria frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

El ambiente en Universidad Nacional es positivo, a pesar de la eliminación en Concacaf Champions Cup a manos de San Diego. El equipo dirigido por Efraín Juárez encontró la fórmula para ser un duro rival en Liga MX y hasta el momento está invicto con tres victorias y tres empates.