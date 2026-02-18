Comparada con Taylor Swift, Jutta Leerdam podría ganar 11 millones de euros al año

La patinadora de velocidad Jutta Leerdam, quien conquistó medallas de oro y plata en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, podría alcanzar ganancias anuales de ocho cifras, impulsada por su éxito deportivo y su creciente marca personal.

La atleta neerlandesa, prometida del boxeador y YouTuber Jake Paul, brilló en los Juegos de Italia al batir el récord olímpico para ganar el oro en los 1000 metros. Su desempeño sobre el hielo, sumado a su imagen fuera de él, la ha catapultado al estrellato.

Según el profesor Rob Wilson, una autoridad en finanzas deportivas, el potencial de ingresos de Leerdam crecerá exponencialmente. "Teniendo en cuenta la combinación del éxito en el podio con el alto nivel de interacción en redes sociales que ella claramente tiene, estamos hablando probablemente de entre nueve y 11 millones de euros al año, especialmente durante los ciclos olímpicos de mayor actividad", declaró al periódico británico Daily Mail.

El experto cree que esta cifra es alcanzable si la atleta "continúa diversificando sus patrocinios más allá de la indumentaria deportiva tradicional, incursionando en productos que realmente amplíen sus oportunidades, ya sea en áreas como la belleza, el bienestar o los bienes de lujo", defendió.

Leerdam ya cuenta con patrocinadores de peso como Nike, SKIMS, Hema y Red Bull. Su popularidad es evidente en las redes sociales, donde tiene más de 6,3 millones de seguidores en Instagram y una única publicación tras su victoria del oro alcanzó un millón de “me gusta”.

Jutta Leerdam en el podio | AP

Aunque su relación con Jake Paul la ha expuesto a nuevas audiencias, el profesor Wilson subraya que el valor de la atleta es independiente.

Su propuesta de valor, en primer lugar, es independiente de Jake Paul. Se trata de ella y de lo que es capaz de hacer.

No obstante, Wilson compara el efecto de su relación con el de Taylor Swift y Travis Kelce, señalando que la exposición cruzada puede acelerar la notoriedad en ciertos mercados. "Lo que las marcas realmente buscan es ese enorme potencial de audiencia. Ella tiene autenticidad, legitimidad de rendimiento y alineación con el público, lo cual es muy poderoso. Ella tiene los tres, lo que es bastante raro en un solo atleta".

El experto elogia la forma en que Leerdam ha construido su marca: "Ella ha forjado una base de seguidores muy sólida a través de una narrativa consistente, mediante el entrenamiento, la competición y su estilo de vida. Esa narrativa de marca, creo, es realmente muy poderosa, porque está arraigada, en lugar de ser algo que surge de la noche a la mañana. Se gana con esfuerzo".

La patinadora neerlandesa en acción | AP

Juntos, Leerdam y Paul representan un producto de marketing altamente viable. Paul, quien está produciendo un documental sobre el camino olímpico de su prometida, puede beneficiarse de su rendimiento, mientras que ella puede acceder a los mercados en los que él opera. Wilson compara el potencial comercial de la pareja con el de Victoria y David Beckham ("Posh y Becks") y, más recientemente, con el de Travis Kelce y Taylor Swift.

En los Juegos de Milán, la única atleta que mantuvo una presencia mediática comparable a la de Leerdam fue la esquiadora de estilo libre chino-estadounidense Eileen Gu.

"La realidad es que estas superestrellas nacen en estos eventos y no sabemos, hasta que el evento sucede, quién será realmente la superestrella", concluyó Wilson, destacando que Leerdam emergió como una de las principales figuras de la competición.