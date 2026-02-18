Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Surge idea de ‘Ley Prestianni’ tras caso de racismo contra Vinicius Jr. en Champions

Vinicius Júnior acusando actos de racismo en su contra I AP
Aldo Martínez 17:19 - 18 febrero 2026
Mikaël Silvestre, miembro del panel de jugador en FIFA, propuso una innovadora sanción

Durante la Ida de los Playoffs de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid, ocurrió un suceso vergonzoso que manchó y dañó la imagen del juego. Según los hechos, el jugador argentino, Gianluca Prestianni, llamó ‘simio’ al brasileño, Vinicius Jr., acción que paró el juego y que podría tener grandes repercusiones en el futbol, gracias a una propuesta de un ex futbolista.

Mikaël Silvestre propone la Ley Pristiani

Tras la reprobable acción del jugador argentino, los hechos llegaron rápidamente a los altos mandos del balompié mundial. Desde  jugadores, hasta el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunciaron en contra de lo sucedido y prometieron una investigación, sin embargo, Mikaël Silvestre se adelantó con una nueva iniciativa.

El ex jugador del Arsenal, Manchester United y actual miembro del panel de jugadores de la FIFA, propuso de manera pública que se implemente una nueva ley, misma en la que los futbolistas no puedan taparse la boca durante una trifulca dentro del terreno de juego.

El francés, aseguró para SKY Sports que ya se planteó la idea de que la FIFA sancione a los jugadores que se tapen el rostro durante una pelea en el terreno de juego, misma que ya está siendo evaluada.

Estamos tratando de buscar vías para sancionar a los jugadores que se tapan la boca. Una cosa es hablar de algo táctico con compañeros o tener una discusión casual, pero este caso fue claro de odio entre jugadores. En especial de uno a otro, declaró Silvestre.
Sin lugar para el odio en futbol

Pese a que Mikaël Silvestre confirmó el comienzo del proceso de una nueva forma para evitar estos casos, el francés claro que estos procesos pueden llevar tiempo, sin embargo, se mostró tranquilo por cómo el cuerpo arbitral de UEFA manejó la situación, evitando que la situación escalara a mayor nivel. 

Estas cosas necesitan tiempo porque tenemos que hablar con los árbitros, lo que pueden o no hacer. Es un trabajo que progresa, pero necesitamos que todo el estadio sea consciente y el árbitro pueda hablar claro sobre lo sucedido a todo el estadio, concluyó.

Pese a la defensa del cuadro lusitano por su jugador, además de su agente y algunos de su compañeros, la realidad es que los hechos no lucen bien para el seleccionado argentino, pues en caso de concretarse un castigo, se habla que puede ir desde la suspensión o hasta la expulsión del torneo más importante de Europa.

