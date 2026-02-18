Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Cuántas semanas necesitas para pensionarte en 2026?

Lo primero que debes revisar es cuántas semanas tienes cotizadas y bajo qué régimen estás / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:54 - 18 febrero 2026
El número de semanas cotizadas sube en 2026 y dependerá si eres Ley 73 o Ley 97

Si ya estás pensando en tu retiro, ojo con esto: en 2026 aumentan las semanas necesarias para pensionarte bajo el régimen de la Ley 97 del IMSS. Antes de iniciar cualquier trámite, lo primero que debes revisar es cuántas semanas tienes cotizadas y bajo qué régimen estás registrado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece un mínimo obligatorio que se actualiza cada año y este 2026 tuvo un incremento de 25 semanas respecto al año anterior.

En 2026 aumentan las semanas necesarias para pensionarte bajo el régimen de la Ley 97 del IMSS / FREEPIK

¿Eres Ley 73 o Ley 97? De eso depende todo

Primero necesitas saber bajo qué régimen cotizas:

  • Ley 73: Si comenzaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

  • Ley 97: Si empezaste a cotizar a partir del 1 de julio de 1997.

Cada régimen funciona diferente y tiene requisitos específicos.

Las personas bajo Ley 73 mantienen el requisito fijo en 500 semanas / FREEPIK

¿Cuántas semanas necesitas para jubilarte en 2026?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar):

  • Ley 73: 500 semanas

  • Ley 97: 875 semanas

Las personas bajo Ley 73 mantienen el requisito fijo en 500 semanas.

Para poder jubilarte implica haber trabajado aproximadamente 16.7 años continuos / FREEPIK

En cambio, quienes están bajo Ley 97 deben cumplir un requisito que aumenta cada año:

  • 2026: 875 semanas

  • 2027: 900 semanas

  • 2028: 925 semanas

  • 2029: 950 semanas

  • 2030: 975 semanas

  • 2031: 1,000 semanas

Para dimensionarlo: un año tiene en promedio 52 semanas, por lo que cumplir 875 semanas implica haber trabajado aproximadamente 16.7 años continuos.

¿Cómo consultar tus semanas cotizadas?

Puedes hacerlo en línea en el portal del IMSS bajo tres modalidades:

  • Modalidad A. Constancia de Semanas Cotizadas

  • Modalidad B. Constancia de Semanas Cotizadas IMSS-ISSSTE

  • Modalidad C. Constancia de Aclaración de Semanas Cotizadas

Necesitas:

  • CURP

  • Número de Seguridad Social (NSS)

  • Correo electrónico

También puedes consultarlo desde la app IMSS Digital o acudir a tu Subdelegación correspondiente.

En el portal del IMSS puedes consultar las semanas que vas cotizando / FREEPIK

Requisitos para pensionarte

Ley 73

  • 500 semanas cotizadas

  • Tener entre 60 y 65 años

  • Identificación oficial

  • Estado de cuenta AFORE

  • CLABE bancaria

  • Resolución o Negativa de pensión del IMSS

Ley 97

  • 875 semanas en 2026

  • 60 a 64 años para Cesantía

  • 65 años para Vejez

  • Expediente actualizado en AFORE

  • Identificación oficial

  • Estado de cuenta AFORE

  • CLABE bancaria

  • Resolución o Negativa de pensión del IMSS

¿Cuánto porcentaje te toca según tu edad?

Si decides pensionarte antes de los 65 años, recibirás un porcentaje menor:

Pensión por cesantía

  • 60 años – 75%

  • 61 años – 80%

  • 62 años – 85%

  • 63 años – 90%

  • 64 años – 95%

Pensión por vejez

• 65 años – 100%

Este parámetro aplica tanto para Ley 73 como para Ley 97.

Etiquetas relacionadas:
Trámites
