¿Cuántas semanas necesitas para pensionarte en 2026?
Si ya estás pensando en tu retiro, ojo con esto: en 2026 aumentan las semanas necesarias para pensionarte bajo el régimen de la Ley 97 del IMSS. Antes de iniciar cualquier trámite, lo primero que debes revisar es cuántas semanas tienes cotizadas y bajo qué régimen estás registrado.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece un mínimo obligatorio que se actualiza cada año y este 2026 tuvo un incremento de 25 semanas respecto al año anterior.
¿Eres Ley 73 o Ley 97? De eso depende todo
Primero necesitas saber bajo qué régimen cotizas:
Ley 73: Si comenzaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997.
Ley 97: Si empezaste a cotizar a partir del 1 de julio de 1997.
Cada régimen funciona diferente y tiene requisitos específicos.
¿Cuántas semanas necesitas para jubilarte en 2026?
De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar):
Ley 73: 500 semanas
Ley 97: 875 semanas
Las personas bajo Ley 73 mantienen el requisito fijo en 500 semanas.
En cambio, quienes están bajo Ley 97 deben cumplir un requisito que aumenta cada año:
2026: 875 semanas
2027: 900 semanas
2028: 925 semanas
2029: 950 semanas
2030: 975 semanas
2031: 1,000 semanas
Para dimensionarlo: un año tiene en promedio 52 semanas, por lo que cumplir 875 semanas implica haber trabajado aproximadamente 16.7 años continuos.
¿Cómo consultar tus semanas cotizadas?
Puedes hacerlo en línea en el portal del IMSS bajo tres modalidades:
Modalidad A. Constancia de Semanas Cotizadas
Modalidad B. Constancia de Semanas Cotizadas IMSS-ISSSTE
Modalidad C. Constancia de Aclaración de Semanas Cotizadas
Necesitas:
CURP
Número de Seguridad Social (NSS)
Correo electrónico
También puedes consultarlo desde la app IMSS Digital o acudir a tu Subdelegación correspondiente.
Requisitos para pensionarte
Ley 73
500 semanas cotizadas
Tener entre 60 y 65 años
Identificación oficial
Estado de cuenta AFORE
CLABE bancaria
Resolución o Negativa de pensión del IMSS
Ley 97
875 semanas en 2026
60 a 64 años para Cesantía
65 años para Vejez
Expediente actualizado en AFORE
Identificación oficial
Estado de cuenta AFORE
CLABE bancaria
Resolución o Negativa de pensión del IMSS
¿Cuánto porcentaje te toca según tu edad?
Si decides pensionarte antes de los 65 años, recibirás un porcentaje menor:
Pensión por cesantía
60 años – 75%
61 años – 80%
62 años – 85%
63 años – 90%
64 años – 95%
Pensión por vejez
• 65 años – 100%
Este parámetro aplica tanto para Ley 73 como para Ley 97.