¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN

El icónico periodista deportivo mexicano, José Ramón Fernández, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al anunciar su participación en un nuevo espacio mediático. A pesar de ser el rostro histórico de ESPN, "Joserra" se embarca en una aventura editorial de cara a la Copa del Mundo.

José Ramón Fernández, periodista deportivo mexicano | IMAGO7

EL NUEVO PROYECTO DE JOSERRA

Bajo el título de "Ruta Mundialista", este proyecto reúne a Fernández con su colega Adal Franco. El programa busca seguir de cerca la actualidad de la Selección Mexicana y analizar su desempeño antes, durante y después de la Copa del Mundo.

"Estaremos hablando, analizando y desmenuzando a la Selección Mexicana...", presentó Adal Franco durante el arranque de la producción.

Un detalle que no pasó desapercibido para la audiencia fue el gesto de José Ramón al inicio del primer episodio: el veterano periodista se persignó, un acto que refleja su entusiasmo y el respeto que mantiene por cada nuevo inicio en su legendaria trayectoria.

¿SE VA DE ESPN?

La aparición de Fernández en esta nueva plataforma generó rumores inmediatos sobre su salida de la cadena deportiva. Sin embargo, se ha confirmado que José Ramón Fernández continúa formando parte de ESPN, aunque cada día se le vea menos al aire en los programas de análisis más importantes de la cadena.

Es una realidad que su presencia a cuadro ha disminuido paulatinamente, lo que ha alimentado las especulaciones sobre un retiro cercano.

José Ramón Fernández, periodista deportivo | MEXSPORT

En 2024, el propio periodista mencionó que "posiblemente se esté despidiendo muy pronto", sin embargo, Joserra nunca ha dado una fecha oficial para su retiro del periodismo deportivo.

Rumores sugieren que la Copa del Mundo podría marcar el cierre definitivo de su carrera en los medios de comunicación, sin embargo, hasta el momento, no existe un comunicado formal sobre su jubilación o salida de la televisora.