Vacaciones de Semana Santa 2026 SEP: ¿Cuándo inician y cuándo regresan a clases los estudiantes en México?

Las vacaciones de Semana Santa 2026 ya tienen fechas oficiales en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), uno de los periodos de descanso más esperados por estudiantes y familias en México.

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026, el receso escolar para alumnos de preescolar, primaria y secundaria comenzará el lunes 30 de marzo de 2026 y concluirá el viernes 10 de abril de 2026.

Las vacaciones de Semana Santa 2026 iniciarán el 30 de marzo, según el calendario oficial de la SEP./ Pixabay

Esto significa que los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 13 de abril de 2026, una vez terminado el periodo vacacional de dos semanas establecido por la autoridad educativa.

Cabe señalar que antes del inicio formal de las vacaciones habrá un ajuste en el calendario. El viernes 27 de marzo de 2026 se llevará a cabo sesión de Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases para los alumnos, extendiendo así el descanso previo al inicio del receso.

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

En 2026, la Semana Santa se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, fechas que coinciden con el periodo vacacional determinado por la SEP.

El periodo vacacional abarcará dos semanas completas, del 30 de marzo al 10 de abril./ Pixabay

Durante esos días se conmemoran celebraciones religiosas como el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, fechas que tradicionalmente influyen en la organización del calendario escolar.

Aunque la Semana Santa no es considerada un periodo de descanso obligatorio para todos los trabajadores en la Ley Federal del Trabajo, el calendario escolar sí contempla estas dos semanas como vacaciones oficiales para estudiantes de educación básica.

El periodo vacacional de Semana Santa representa una pausa importante dentro del ciclo escolar 2025-2026, permitiendo a las familias organizar viajes, actividades recreativas o simplemente días de descanso antes de continuar con el último tramo del año académico.