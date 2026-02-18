Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Vacaciones de Semana Santa 2026 SEP: ¿Cuándo inician y cuándo regresan a clases los estudiantes en México?

La Semana Santa 2026 se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:59 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El periodo vacacional de Semana Santa representa una pausa importante dentro del ciclo escolar 2025-2026

Las vacaciones de Semana Santa 2026 ya tienen fechas oficiales en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), uno de los periodos de descanso más esperados por estudiantes y familias en México.

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026, el receso escolar para alumnos de preescolar, primaria y secundaria comenzará el lunes 30 de marzo de 2026 y concluirá el viernes 10 de abril de 2026.

Las vacaciones de Semana Santa 2026 iniciarán el 30 de marzo, según el calendario oficial de la SEP./ Pixabay

Esto significa que los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 13 de abril de 2026, una vez terminado el periodo vacacional de dos semanas establecido por la autoridad educativa.

Cabe señalar que antes del inicio formal de las vacaciones habrá un ajuste en el calendario. El viernes 27 de marzo de 2026 se llevará a cabo sesión de Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases para los alumnos, extendiendo así el descanso previo al inicio del receso.

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

En 2026, la Semana Santa se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, fechas que coinciden con el periodo vacacional determinado por la SEP.

El periodo vacacional abarcará dos semanas completas, del 30 de marzo al 10 de abril./ Pixabay

Durante esos días se conmemoran celebraciones religiosas como el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, fechas que tradicionalmente influyen en la organización del calendario escolar.

Aunque la Semana Santa no es considerada un periodo de descanso obligatorio para todos los trabajadores en la Ley Federal del Trabajo, el calendario escolar sí contempla estas dos semanas como vacaciones oficiales para estudiantes de educación básica.

El periodo vacacional de Semana Santa representa una pausa importante dentro del ciclo escolar 2025-2026, permitiendo a las familias organizar viajes, actividades recreativas o simplemente días de descanso antes de continuar con el último tramo del año académico.

Los estudiantes de educación básica regresarán a clases el lunes 13 de abril de 2026./ Pixabay
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
19:37 Metro CDMX: Usuarios bajan 20% por culpa de las motos
19:28 ¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
19:16 Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
18:59 Vacaciones de Semana Santa 2026 SEP: ¿Cuándo inician y cuándo regresan a clases los estudiantes en México?
18:42 Premio Lo Nuestro 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO esta gala musical latina
18:42 Kylian Mbappé reacciona a los presuntos insultos racistas de Prestianni sobre Vinícius: "No merece jugar más la Champions"
18:37 Selección Mexicana jugará en Toluca y Puebla previo al arranque del Mundial
18:19 ¿Monedas falsas de 10 pesos? Te decimos cómo identificarlas y qué hacer con ellas
18:16 ¡Ya hace calor! Pronostican semana con altas temperaturas en CDMX y Edomex
17:41 Ezequiel Becerril vence al temido Estrecho de Cook y suma su quinto mar rumbo al reto mundial
Tendencia
1
Futbol Gabriel Milito no deja a Chivas pese a interés de Independiente de Argentina
2
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
3
Contra Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
4
Empelotados El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
5
Futbol Pachuca se despide de Jhonder Cádiz
6
Futbol Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
Te recomendamos
Metro CDMX: Usuarios bajan 20% por culpa de las motos
Contra
17/02/2026
Metro CDMX: Usuarios bajan 20% por culpa de las motos
¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
Empelotados
17/02/2026
¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
Contra
17/02/2026
Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
Vacaciones de Semana Santa 2026 SEP: ¿Cuándo inician y cuándo regresan a clases los estudiantes en México?
Contra
17/02/2026
Vacaciones de Semana Santa 2026 SEP: ¿Cuándo inician y cuándo regresan a clases los estudiantes en México?
Premio Lo Nuestro 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO esta gala musical latina
Contra
17/02/2026
Premio Lo Nuestro 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO esta gala musical latina
Kylian Mbappé reacciona a los presuntos insultos racistas de Prestianni sobre Vinícius: "No merece jugar más la Champions"
Futbol
17/02/2026
Kylian Mbappé reacciona a los presuntos insultos racistas de Prestianni sobre Vinícius: "No merece jugar más la Champions"