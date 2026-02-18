Cubs presentan jersey inspirado en México

Los Chicago Cubs han presentado un nuevo jersey con una fuerte inspiración en la cultura mexicana. La franela toma como base el diseño y los colores característicos de la Selección Mexicana de futbol, incorporando detalles simbólicos como el calendario azteca, un elemento que el Tricolor ha utilizado en distintos uniformes a lo largo de los años.

Este lanzamiento no solo representa una apuesta estética distinta para los Cubs, sino que también estará acompañado por una oferta especial de boletos en Wrigley Field, el histórico estadio donde el equipo disputa sus juegos como local. La iniciativa busca celebrar la herencia mexicana dentro de la comunidad de Chicago, una de las más grandes del país.

Este jersey será estrenado próximamente | Chicago Cubs

Un jersey de los Chicago Cubs inspirado en la cultura mexicana

El nuevo jersey de los Chicago Cubs destaca por su base en color verde oscuro con mangas en tono vino, evocando directamente los uniformes tradicionales de la Selección Mexicana. En la parte frontal resalta el icónico logo circular de los Cubs con la clásica 'C' roja, mientras que en la parte posterior luce el número 26 en blanco, contrastando con el diseño texturizado que recorre toda la prenda.

Uno de los detalles más llamativos es la inclusión del calendario azteca, un símbolo que ha sido recurrente en los jerseys del combinado nacional mexicano. Este elemento aporta un fuerte sentido de identidad cultural y orgullo, reforzando el mensaje de conexión con la comunidad mexicana. Además, en la manga se aprecia un parche con la bandera de México, subrayando aún más la temática del uniforme.

Hoby Milner durante un entrenamiento | AP

El diseño mantiene el tradicional formato abotonado del béisbol, pero incorpora líneas verticales en tono vino que estilizan la silueta y aportan un aire moderno. La combinación de texturas y colores convierte a esta camiseta en una de las propuestas más llamativas recientes dentro de las ediciones especiales de Grandes Ligas.

Lanzamiento en Wrigley Field con oferta especial de boletos

El estreno oficial del jersey se realizará en Wrigley Field, casa de los Chicago Cubs desde 1914 y uno de los estadios más emblemáticos de las Grandes Ligas. Como parte del evento, el club lanzará una oferta especial de boletos que incluirá la posibilidad de adquirir la camiseta conmemorativa como parte del paquete promocional.

Este tipo de promociones suelen generar alta demanda, especialmente cuando se trata de ediciones limitadas que celebran la identidad cultural. La combinación entre el atractivo del nuevo jersey inspirado en México y la experiencia de vivir un juego en Wrigley Field convierte esta iniciativa en una oportunidad imperdible para los aficionados.

Con este lanzamiento, los Chicago Cubs no solo presentan una nueva indumentaria, sino que refuerzan su vínculo con la comunidad mexicana y celebran la diversidad cultural que caracteriza a Chicago. El nuevo jersey promete convertirse en una pieza icónica tanto dentro como fuera del diamante.

Zeiya Suzuki jugando con un bate en el entrenamiento | AP