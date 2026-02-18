Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Emily Cinnamon, hija del 'Canelo' conquista el New York Fashion Week

La joven comenzó en el modelaje a la edad de 15 años / IG: @emilyc.alvarez
Jorge Reyes
Jorge Reyes 20:35 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La modelo deslumbra con diseño mexicano inspirado en el estado de Morelia

Emily Cinnamon, hija del campeón mundial Saúl “Canelo” Álvarez, dio un paso firme en su carrera como modelo al cerrar el desfile del diseñador mexicano Alonso Máximo durante el New York Fashion Week.

La joven fue la encargada de portar uno de los vestidos más representativos de la colección titulada ‘Morelia’, una propuesta con una fuerte carga emocional.

De acuerdo con la visión del creativo, la colección es una propuesta profundamente personal e inspirada en su propia memoria emocional, con diseños creados desde el corazón.

Emily Cinnamon estuvo dentro del New York Fashion Week / IG: @alonsomaximony

Diseños que marcan personalidades 

Emily lució un vestido que forma parte de esta línea inspirada en la perrita del diseñador, una schnauzer con un “espíritu inquebrantable, profunda inteligencia y serena fortaleza", explicó Alonso Máximo en su cuenta de Instagram.

"Durante diez años, fue más que una compañera. Fue presencia. Fue lealtad sin distancia. Amor incondicional. Testigo silencioso de los viajes de la vida", agregó el artista. 

Sobre los colores del vestido, detalló: “Amarillo, la primera chispa de la vida. Oro, lealtad y eternidad. Fucsia, carácter intrépido. Rojo, amor profundo e incondicional. Verde, viaje y crecimiento. Negro, memoria, reverencia y elegancia. Naranja, transformación y renovación. Y el blanco del fondo es la pureza, así como el espacio sagrado en el que vivirá su recuerdo”.

El desfile fue del diseñador mexicano Alonso Máximo inspirado en Morelia / IG: @alonsomaximony

Un paseo por New York

Tras su participación en la pasarela, Emily aprovechó su estancia para recorrer algunos puntos emblemáticos de Nueva York como la Zona Cero, la Estatua de la Libertad y The Vessel, consolidando así una experiencia internacional clave en su desarrollo profesional.

Cabe recordar que Emily Cinnamon debutó como modelo a los 15 años durante los festejos por los 200 años de la fundación de Jalisco. En aquella ocasión, confesó: “Fue algo espontáneo, mi mamá me dijo: ‘me están hablando para que representes el vestido de 200 años de Jalisco’, y lo primero que se me vino a la mente fue que mi papá hizo la pelea de los 200 años de Jalisco y pues de otra forma, que no es relacionada con el deporte, estoy representando al estado de Jalisco”. 

Emily Cinnamon debutó como modelo a los 15 años en un evento en Jalisco / IG: @alonsomaximony

Además de su incursión en el modelaje, la joven también ha destacado por su pasión por la equitación y el apoyo que tiene por parte de su padre el campeón boxeador. 

Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
22:47 Rusia y Bielorrusia, de nuevo bajo sus propias banderas en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026
22:33 Sergio Mayer solicita licencia en plena Reforma Electoral para ir a La Casa de los Famosos
21:45 Brujas vs Atlético de Madrid: ¿Dónde ver los Playoffs de la Champions League?
21:45 Wolverhampton vs Arsenal: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de la Premier League?
21:19 Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
21:11 ¡Se jugará en el Estadio Banorte! La Selección Mexicana no tiene ‘plan B’ para el juego contra Portugal
21:04 Figura de Monterrey sufre rotura de ligamento cruzado
20:36 De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
20:35 VIDEO: Emily Cinnamon, hija del 'Canelo' conquista el New York Fashion Week
19:45 Cubs presentan jersey inspirado en México
Tendencia
1
Futbol Gabriel Milito no deja a Chivas pese a interés de Independiente de Argentina
2
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
3
Contra Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
4
Empelotados El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
5
Futbol Pachuca se despide de Jhonder Cádiz
6
Futbol Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
Te recomendamos
Rusia y Bielorrusia, de nuevo bajo sus propias banderas en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026
Otros Deportes
17/02/2026
Rusia y Bielorrusia, de nuevo bajo sus propias banderas en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026
Sergio Mayer solicita licencia en plena Reforma Electoral para ir a La Casa de los Famosos
Contra
17/02/2026
Sergio Mayer solicita licencia en plena Reforma Electoral para ir a La Casa de los Famosos
Brujas vs Atlético de Madrid: ¿Dónde ver los Playoffs de la Champions League?
Futbol Internacional
17/02/2026
Brujas vs Atlético de Madrid: ¿Dónde ver los Playoffs de la Champions League?
Wolverhampton vs Arsenal: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de la Premier League?
Futbol Internacional
17/02/2026
Wolverhampton vs Arsenal: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de la Premier League?
Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
Contra
17/02/2026
Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
¡Se jugará en el Estadio Banorte! La Selección Mexicana no tiene ‘plan B’ para el juego contra Portugal
Futbol Nacional
17/02/2026
¡Se jugará en el Estadio Banorte! La Selección Mexicana no tiene ‘plan B’ para el juego contra Portugal