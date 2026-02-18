VIDEO: Emily Cinnamon, hija del 'Canelo' conquista el New York Fashion Week

Emily Cinnamon, hija del campeón mundial Saúl “Canelo” Álvarez, dio un paso firme en su carrera como modelo al cerrar el desfile del diseñador mexicano Alonso Máximo durante el New York Fashion Week.

La joven fue la encargada de portar uno de los vestidos más representativos de la colección titulada ‘Morelia’, una propuesta con una fuerte carga emocional.

De acuerdo con la visión del creativo, la colección es una propuesta profundamente personal e inspirada en su propia memoria emocional, con diseños creados desde el corazón.

Emily Cinnamon estuvo dentro del New York Fashion Week / IG: @alonsomaximony

Diseños que marcan personalidades

Emily lució un vestido que forma parte de esta línea inspirada en la perrita del diseñador, una schnauzer con un “espíritu inquebrantable, profunda inteligencia y serena fortaleza", explicó Alonso Máximo en su cuenta de Instagram.

"Durante diez años, fue más que una compañera. Fue presencia. Fue lealtad sin distancia. Amor incondicional. Testigo silencioso de los viajes de la vida", agregó el artista.

Sobre los colores del vestido, detalló: “Amarillo, la primera chispa de la vida. Oro, lealtad y eternidad. Fucsia, carácter intrépido. Rojo, amor profundo e incondicional. Verde, viaje y crecimiento. Negro, memoria, reverencia y elegancia. Naranja, transformación y renovación. Y el blanco del fondo es la pureza, así como el espacio sagrado en el que vivirá su recuerdo”.

El desfile fue del diseñador mexicano Alonso Máximo inspirado en Morelia / IG: @alonsomaximony

Un paseo por New York

Tras su participación en la pasarela, Emily aprovechó su estancia para recorrer algunos puntos emblemáticos de Nueva York como la Zona Cero, la Estatua de la Libertad y The Vessel, consolidando así una experiencia internacional clave en su desarrollo profesional.

Cabe recordar que Emily Cinnamon debutó como modelo a los 15 años durante los festejos por los 200 años de la fundación de Jalisco. En aquella ocasión, confesó: “Fue algo espontáneo, mi mamá me dijo: ‘me están hablando para que representes el vestido de 200 años de Jalisco’, y lo primero que se me vino a la mente fue que mi papá hizo la pelea de los 200 años de Jalisco y pues de otra forma, que no es relacionada con el deporte, estoy representando al estado de Jalisco”.

Emily Cinnamon debutó como modelo a los 15 años en un evento en Jalisco / IG: @alonsomaximony