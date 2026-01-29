Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Karely Ruíz y hermano del Canelo Álvarez entrenan juntos rumbo al Ring Royale

Karely Ruíz y Marcela Mistral I IG:@karelyruiz
Aldo Martínez 00:32 - 29 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La creadora de contenido presumió su preparación para su perla de box con el hermano del campeón del mundo

Karely Ruiz ya dio el primer golpe fuera del ring al iniciar de manera formal su preparación física para el combate que sostendrá ante Marcela Mistral, uno de los duelos más llamativos del evento Ring Royale. La influencer compartió en redes sociales detalles de su entrenamiento, dejando claro que se toma muy en serio el reto de subirse al cuadrilátero.

Karely Ruíz y Marcela Mistral I IG:@karelyruiz

El enfrentamiento entre Karely Ruiz y Marcela Mistral ha generado gran expectativa desde que se confirmó su participación en este evento de boxeo espectáculo. Ambas figuras del medio buscan demostrar que pueden adaptarse a una disciplina exigente y competir por una victoria que va más allá del entretenimiento.

Karely Ruiz se prepara con un entrenador de alto perfil

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el nombre del encargado de entrenar a Karely Ruiz. Se trata de Rigoberto Álvarez, entrenador de boxeo y hermano de Saúl “Canelo” Álvarez, una de las máximas figuras del pugilismo mundial, lo que eleva el nivel de expectativa alrededor de su preparación.

A través de diversos videos publicados en redes sociales, Karely mostró parte de sus sesiones de entrenamiento, donde se le observa realizando ejercicios técnicos y sesiones de sparring bajo la supervisión de Rigoberto Álvarez. Las imágenes evidencian un trabajo enfocado en resistencia, coordinación y fundamentos del boxeo.

Karely Ruíz y Rigoberto Álvarez I IG:@kareliruiz

¿Qué tan en serio va Karely Ruiz por la victoria?

La propia creadora de contenido dejó claro su compromiso al asegurar que está dando lo mejor de sí para ganar el combate. En una de sus publicaciones escribió que es una mujer que cumple lo que se propone, mensaje que fue bien recibido por sus seguidores, quienes han respaldado su disciplina y constancia rumbo a la pelea.

Más allá del espectáculo, Karely Ruiz ha mostrado avances en su condición física y una actitud decidida de cara al combate. Su preparación apunta a llegar en buena forma al día de la pelea y competir de tú a tú frente a Marcela Mistral sobre el ring.

Karely Ruíz y Rigoberto Álvarez I IG:@kareliruiz

Marcela Mistral también afina detalles junto a la “Barbie” Juárez

Del otro lado, Marcela Mistral no se ha quedado atrás y recientemente fue captada en un video entrenando junto a la ex campeona mundial Mariana “La Barbie” Juárez. Las imágenes, que rápidamente circularon en redes sociales, muestran a Mistral realizando ejercicios de boxeo bajo la supervisión de una de las pugilistas más reconocidas de México.

Ring Royale es un evento de boxeo que reúne a figuras públicas del mundo del espectáculo en enfrentamientos pactados, combinando deporte y entretenimiento. La pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, donde ambas buscarán imponerse en uno de los combates más mediáticos de la cartelera.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Boxeo
Últimos videos
Lo Último
14:50 ¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
14:41 ¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
14:16 El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
14:07 ¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
13:30 Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
13:28 ¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
13:11 Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
13:08 Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”
12:43 Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey
12:35 Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona
2
Contra ¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
3
Contra ¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha
4
Futbol OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco
5
Futbol Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"
6
Contra VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París
Te recomendamos
LIGA MX EQUIPOS ROTA
Futbol
29/01/2026
¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
Contra
29/01/2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
Futbol Nacional
29/01/2026
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Contra
29/01/2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Contra
29/01/2026
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
29/01/2026
¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal