Karely Ruíz y hermano del Canelo Álvarez entrenan juntos rumbo al Ring Royale

Karely Ruiz ya dio el primer golpe fuera del ring al iniciar de manera formal su preparación física para el combate que sostendrá ante Marcela Mistral, uno de los duelos más llamativos del evento Ring Royale. La influencer compartió en redes sociales detalles de su entrenamiento, dejando claro que se toma muy en serio el reto de subirse al cuadrilátero.

Karely Ruíz y Marcela Mistral I IG:@karelyruiz

El enfrentamiento entre Karely Ruiz y Marcela Mistral ha generado gran expectativa desde que se confirmó su participación en este evento de boxeo espectáculo. Ambas figuras del medio buscan demostrar que pueden adaptarse a una disciplina exigente y competir por una victoria que va más allá del entretenimiento.

Karely Ruiz se prepara con un entrenador de alto perfil

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el nombre del encargado de entrenar a Karely Ruiz. Se trata de Rigoberto Álvarez, entrenador de boxeo y hermano de Saúl “Canelo” Álvarez, una de las máximas figuras del pugilismo mundial, lo que eleva el nivel de expectativa alrededor de su preparación.

A través de diversos videos publicados en redes sociales, Karely mostró parte de sus sesiones de entrenamiento, donde se le observa realizando ejercicios técnicos y sesiones de sparring bajo la supervisión de Rigoberto Álvarez. Las imágenes evidencian un trabajo enfocado en resistencia, coordinación y fundamentos del boxeo.

Karely Ruíz y Rigoberto Álvarez I IG:@kareliruiz

¿Qué tan en serio va Karely Ruiz por la victoria?

La propia creadora de contenido dejó claro su compromiso al asegurar que está dando lo mejor de sí para ganar el combate. En una de sus publicaciones escribió que es una mujer que cumple lo que se propone, mensaje que fue bien recibido por sus seguidores, quienes han respaldado su disciplina y constancia rumbo a la pelea.

Más allá del espectáculo, Karely Ruiz ha mostrado avances en su condición física y una actitud decidida de cara al combate. Su preparación apunta a llegar en buena forma al día de la pelea y competir de tú a tú frente a Marcela Mistral sobre el ring.

Karely Ruíz y Rigoberto Álvarez I IG:@kareliruiz

Marcela Mistral también afina detalles junto a la “Barbie” Juárez

Del otro lado, Marcela Mistral no se ha quedado atrás y recientemente fue captada en un video entrenando junto a la ex campeona mundial Mariana “La Barbie” Juárez. Las imágenes, que rápidamente circularon en redes sociales, muestran a Mistral realizando ejercicios de boxeo bajo la supervisión de una de las pugilistas más reconocidas de México.

Ring Royale es un evento de boxeo que reúne a figuras públicas del mundo del espectáculo en enfrentamientos pactados, combinando deporte y entretenimiento. La pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, donde ambas buscarán imponerse en uno de los combates más mediáticos de la cartelera.