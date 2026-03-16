K-Pop Demon Hunters gana Oscar a Mejor Película Animada gracias a talento mexicano

La película K-Pop Demon Hunters fue reconocida en los Premios Oscar 2026 con la estatuilla a Mejor Película Animada, durante la ceremonia realizada en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La producción destacó dentro de la temporada de premios y se consolidó como una de las animaciones más comentadas del año.

Entre los profesionales que participaron en el desarrollo del proyecto se encuentra el animador mexicano Cruz Contreras, especialista en efectos de personajes dentro de la industria de la animación digital, quien formó parte del equipo creativo responsable del resultado visual de la cinta.

Demon Hunters se llevó el Premio Oscar a Mejor Película Animada/AP

Un mexicano en el equipo ganador del Oscar

La participación de Cruz Contreras forma parte del equipo técnico que desarrolló efectos visuales y animación de personajes en la película. Aunque el animador no compitió de manera individual por la estatuilla, su trabajo se integró al esfuerzo colectivo que permitió que la producción obtuviera el reconocimiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El caso de Contreras refleja la presencia de profesionales mexicanos en proyectos internacionales premiados dentro de la industria cinematográfica.

Quién es Cruz Contreras

Cruz Contreras nació en Iguala, Guerrero, y ha desarrollado su carrera en el campo de la animación digital y los efectos visuales. Estudió Animación y Arte Digital en el Tecnológico de Monterrey, campus Cuernavaca, y posteriormente realizó estudios de especialización en simulaciones dinámicas en Argentina.

Actualmente se desempeña como Senior Character FX Artist en el estudio Sony Pictures Imageworks, con sede en Vancouver, Canadá. Su trabajo se enfoca en desarrollar simulaciones realistas de elementos físicos, como el movimiento del cabello, la ropa y otros detalles que influyen en el comportamiento visual de los personajes animados.

Cruz Contreras es parte del equipo de animación de la película Demon Hunters/IG: @cruzencanada

Experiencia en producciones animadas internacionales

A lo largo de su trayectoria, el animador mexicano ha participado en diversas producciones cinematográficas del género animado.

Entre los proyectos en los que ha trabajado se encuentran Spider-Man: Into the Spider-Verse, ganadora del Oscar a Mejor Película Animada en 2019, así como su secuela Spider-Man: Across the Spider-Verse. También ha colaborado en títulos como Hotel Transylvania 4, Angry Birds 2 y Vivo.

Estas producciones forman parte de la industria internacional de animación, donde especialistas en efectos digitales trabajan en la creación de personajes y entornos visuales.

El fenómeno de K-Pop Demon Hunters

K-Pop Demon Hunters se ha convertido en un fenómeno mundial que le permitió ganar un Premio Oscar a Mejor Película Animada, al combinar elementos de música pop, fantasía y acción, en una historia centrada en un grupo de artistas de K-pop que también se desempeñan como cazadoras de demonios.

La película mezcla conciertos, coreografías y enfrentamientos sobrenaturales, lo que representó un reto técnico para los equipos de animación debido a la gran cantidad de escenas musicales y movimientos coreografiados.

En este contexto, el trabajo de los especialistas en efectos de personajes resultó clave para recrear digitalmente el comportamiento de elementos como vestuario, cabello y accesorios durante las secuencias de baile.

Demon Hunters se ha convertido en un fenómeno mundial/IG: @cruzencanada

Inspiración visual con referencias mexicanas

Durante el proceso creativo de la película, el equipo de animación utilizó diversas referencias visuales para analizar el movimiento de prendas y accesorios en escena.

Entre ellas se encuentra un vestuario utilizado por el cantante mexicano Juan Gabriel durante un concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990, cuyo traje negro con detalles dorados fue estudiado para comprender cómo se comportan las telas con lentejuelas y adornos durante movimientos intensos.

Estas referencias permitieron a los animadores recrear digitalmente el comportamiento del vestuario en las escenas musicales de la película.

Juan Gabriel inspiró algunos de los vestuarios de las Guerreras K-Pop/YouTube

Presencia mexicana en la industria de la animación