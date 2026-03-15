Premios Oscar 2026: Así es el dispositivo de seguridad alrededor del evento de Hollywood

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se desarrolla bajo uno de los operativos de seguridad más grandes en la historia del evento, con un despliegue reforzado alrededor del Dolby Theatre de Los Ángeles, sede de la premiación organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

De acuerdo con reportes citados por The Hollywood Reporter, las autoridades implementaron medidas extraordinarias para resguardar la zona, en medio de alertas de seguridad derivadas del contexto internacional.

Este domingo se lleva a cabo la edición 98 de los Premios Oscar/AP

Un operativo sin precedentes en Hollywood

El dispositivo de seguridad incluye francotiradores ubicados en terrazas cercanas, cientos de patrullas en los alrededores y más de mil agentes desplegados en la alfombra roja para proteger a las celebridades y asistentes al evento.

Las autoridades también extendieron las vallas de seguridad varias cuadras más de lo habitual, lo que ha provocado que los vehículos que transportan a actores, directores y productores tarden más tiempo en llegar al recinto.

Equipos SWAT y vigilancia constante

El operativo contempla equipos especiales SWAT apostados alrededor del teatro, así como agentes encubiertos que circulan entre el público y personal de seguridad.

Además, policías con perros entrenados para detectar explosivos realizaron recorridos previos y revisiones en las áreas cercanas al lugar donde se realiza la ceremonia.

Se montó un importante operativo de seguridad alrededor del Dolby Theatre de L.A./AFP

Tecnología e inteligencia artificial en la seguridad

Las autoridades también implementaron sistemas de vigilancia apoyados en inteligencia artificial, los cuales se cruzan con bases de datos del FBI para reforzar los controles de seguridad.

En el operativo participan tanto el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) como agencias federales, que coordinan el monitoreo y la respuesta ante cualquier incidente.

Contexto internacional elevó las alertas

El reforzamiento del dispositivo se relaciona con alertas de seguridad en Estados Unidos tras el conflicto internacional con Irán, lo que llevó a las autoridades a mantener un mayor nivel de vigilancia en eventos masivos.

De acuerdo con un informe citado por ABC News, a inicios de febrero de 2026 existía una alerta sobre un posible ataque con drones desde una embarcación frente a la costa de California, dirigido contra objetivos no especificados.

Hasta el momento se reporta todo bajo control en la entrega de los Premios Oscar/AP

Uno de los eventos más vigilados del año